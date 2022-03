Faits saillants de 2021 :

Rendement net total de la caisse sur un an de 11,1 %, alimenté par les solides rendements des titres de sociétés fermées, les placements sensibles à l'inflation et les placements axés sur l'innovation

Plus-value annuelle record de 5,5 milliards de dollars pour la caisse

Régime entièrement capitalisé pour une neuvième année de suite

Rendement net total de la caisse annualisé de 9,3 % sur 10 ans et de 9,7 % depuis la création du régime

Diversification des placements à l'échelle mondiale, avec près de 50 titres de sociétés fermées acquis sur cinq continents

Investissements ou engagements de plus de 5 milliards de dollars dans de nouveaux actifs verts et de transition

TORONTO, le 14 mars 2022 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui un rendement net total annuel de la caisse de 11,1 % pour l'année se terminant le 31 décembre 2021, surpassant l'indice de référence de 2,3 %. Ce rendement supérieur à celui de l'indice de référence s'est traduit par une plus-value annuelle record de 5,5 milliards de dollars. L'actif net a atteint 241,6 milliards de dollars.

Ces résultats ont contribué à ce que le RREO soit entièrement capitalisé au 1er janvier 2022, affichant un excédent de capitalisation préliminaire de 17,2 milliards de dollars. Il s'agit de la neuvième année consécutive où le RREO est entièrement capitalisé, ce qui souligne sa santé financière à long terme et sa viabilité.

« Nous avons obtenu de solides résultats pour nos participants malgré les défis engendrés par une deuxième année de pandémie mondiale », a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. « Nos placements ont généré d'excellents rendements, notre régime est demeuré entièrement capitalisé et nous avons offert à nos participants un service de qualité, tout en réalisant des progrès significatifs dans le cadre de notre nouvelle stratégie pluriannuelle. »

Au 31 décembre 2021, le RREO a enregistré un rendement net total annualisé de la caisse de 9,7 % depuis sa création en 1990 et un rendement net total annualisé de la caisse de 8,4 % et de 9,3 % sur 5 ans et sur 10 ans, respectivement.

Rendement des placements

Période (au

31 décembre 2021) Un an Cinq ans Dix ans Depuis la

création Rendement net total de

la caisse 11,1 % 8,4 % 9,3 % 9,7 %

« Notre portefeuille diversifié a affiché un excellent rendement en 2021, grâce aux solides rendements des actifs de sociétés fermées, en particulier ceux des titres de sociétés fermées, des infrastructures, des placements sensibles à l'inflation et de la Plateforme d'innovation de Teacher's », a déclaré Ziad Hindo, chef des placements. « Les efforts que nous avons déployés pour équilibrer et diversifier notre portefeuille en augmentant la pondération des titres de créance, des actifs réels et des placements sensibles à l'inflation se sont avérés opportuns et nous placent en bonne position pour faire face aux répercussions potentielles de divers résultats économiques, y compris la conjoncture inflationniste actuelle. »

Le rendement par rapport à l'indice de référence a été largement attribuable au rendement supérieur dans les catégories des titres de sociétés fermées, des actifs d'infrastructures, des titres de créance et des placements sensibles à l'inflation, qui ont tous largement dépassé leur indice de référence.

Rendement du portefeuille par catégorie d'actifs (chiffres au 31 décembre)

Les rendements de la caisse par catégorie d'actifs sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Rendements de la caisse

(%)1 Valeurs

réelles Indice de

référence Valeurs

réelles Indice de

référence

2021 2021 2020 2020 Actions







Titres de sociétés ouvertes 9,0 13,1 15,2 11,2 Titres de sociétés fermées 29,0 17,5 13,5 12,3

21,3 15,5 13,2 12,1 Titres à revenu fixe







Obligations (9,4) (9,4) 24,6 24,5 Titres à taux réels (1,4) (1,4) 12,8 12,8

(6,3) (6,3) 20,7 20,6 Placements sensibles à

l'inflation







Marchandises 7,9 7,9 4,3 4,2 Ressources naturelles 28,1 24,1 (11,2) (8,5) Protection contre l'inflation 8,0 8,0 (4,4) (4,4)

11,4 10,9 (2,4) (1,6) Actifs réels







Biens immobiliers 2,5 8,8 (13,7) (4,7) Infrastructures 7,9 1,2 2,6 7,5

5,4 5,3 (7,6) (0,1)









Innovation2 39,0 39,0 16,3 16,3 Titres de créance 3,5 1,2 2,6 1,5 Rendement net total de la

caisse 11,1 8,8 8,6 10,7

1 Le rendement net total de la caisse est calculé après déduction des coûts de transaction, des frais de gestion et des frais d'administration des placements. Les rendements par catégorie d'actif sont calculés avant déduction des frais d'administration des placements. 2 Valeurs comparées au rendement réel au cours d'une période d'incubation, après quoi la comparaison sera faite par rapport à un indice de référence actif.

Composition détaillée du portefeuille (tous les chiffres au 31 décembre)

Catégorie d'actifs G$ % G$ %

2021 2021 2020 2020 Actions







Titres de sociétés ouvertes 27,2 11 % 42,4 19 % Titres de sociétés fermées 55,1 23 % 41,8 19 %

82,3 34 % 84,2 38 % Titres à revenu fixe







Obligations 33,3 14 % 17,2 8 % Titres à taux réels 11,9 5 % 17,4 8 %

45,2 19 % 34,6 16 % Placements sensibles à

l'inflation







Marchandises 26,5 11 % 17,7 8 % Ressources naturelles 9,4 4 % 7,4 4 % Protection contre l'inflation 12,1 5 % 11,5 5 %

48,0 20 % 36,6 17 % Actifs réels







Biens immobiliers 26,3 11 % 25,2 12 % Infrastructures 26,1 11 % 17,8 8 % Titres à taux réels - 0 % 1,9 1 %

52,4 22 % 44,9 21 %









Innovation 7,1 3 % 3,5 2 % Titres de créance 24,3 10 % 18,0 8 % Stratégies de rendement

absolu 14,9 6 % 13,6 6 % Superposition3 (0,5) 0 % 0,8 0 % Capitalisation des

placements4 (34,7) (14 %) (18,3) (8 %)









Placements, montant net5 239,0 100 % 217,9 100 %

3 Comprend des stratégies qui gèrent le risque de change pour l'ensemble de la caisse. 4 Comprend les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité. 5 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 241,6 G$ au 31 décembre 2021 (2020 : 221,2 G$) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 2,6 G$ (2020 : 3,3 G$).

« Nos équipes des placements mondiaux ont eu une année active, réalisant près de 50 placements privés directs ou supplémentaires sur cinq continents et s'engageant à atteindre des cibles provisoires ambitieuses de réduction des émissions », a ajouté M. Taylor. « Pour l'avenir, nous sommes en bonne position pour poursuivre notre croissance mondiale et réaliser notre objectif stratégique d'atteindre un actif net de 300 milliards de dollars d'ici 2030. »

Faits saillants des transactions

Le RREO gère environ 80 % de son actif à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre de stratégies de gestion active. En 2021, la caisse a diversifié ses placements à l'échelle mondiale et acquis près de 50 titres de sociétés fermées sur cinq continents. En voici les faits saillants :

Marchés financiers :

En collaboration avec notre partenaire Incus Capital, nous avons accordé un prêt de 140 millions d'euros à Capital Energy, un exploitant intégré d'énergies renouvelables de la Péninsule ibérique;

Nous avons fourni des capitaux à plusieurs syndicats du Lloyd's, le principal marché mondial de l'assurance et de la réassurance, par l'intermédiaire de la London Bridge Risk (LBR) PCC.

Actions :

Nous avons acquis une participation de 33,4 % dans Greenstone, un important distributeur d'assurance spécialisé dans le développement de produits d'assurance vie et générale pour les Australiens et les Néo-Zélandais;

Nous avons annoncé notre intention d'acquérir HomeQ, la société mère de la Banque HomeEquity, la plus importante banque canadienne offrant des solutions de prêts hypothécaires inversés;

Nous avons effectué un placement stratégique important dans Mitratech, un fournisseur de logiciels juridiques et de conformité de premier plan;

Nous sommes devenus un investisseur clé dans le TPG Rise Climate Fund, une société fermée américaine, qui travaille avec des entreprises qui mettent au point des solutions climatiques novatrices.

Infrastructures :

Nous avons acquis une participation de 40 % dans Caruna, la plus grande société finlandaise de distribution d'électricité;

Nous avons acquis de façon conjointe une participation de 100 % dans les installations énergétiques de quartier au Canada appartenant à Enwave Energy Corporation, à une valeur d'entreprise de 2,8 milliards de dollars canadiens;

appartenant à Enwave Energy Corporation, à une valeur d'entreprise de 2,8 milliards de dollars canadiens; Nous avons acquis une participation de 50 % dans un portefeuille d'actifs de haute qualité dans les secteurs de l'éolien, du solaire et du stockage d'énergie dans tous les États-Unis auprès de NextEra Energy Resources, LLC;

Nous sommes devenus un partenaire d'investissement fondateur du Brookfield Global Transition Fund, un fonds mondial consacré à l'accélération de la transition vers une économie carboneutre.

Ressources naturelles :

Nous sommes devenus un actionnaire important de GreenCollar, un important initiateur de projets liés aux marchés environnementaux et investisseur dans les marchés du carbone, de la qualité de l'eau, de la biodiversité et des matières plastiques en Australie.

Biens immobiliers :

Notre filiale immobilière, Cadillac Fairview, aux côtés de son partenaire, la division résidentielle de Lincoln Property Company, a fait passer son fonds multifamilial aux États- Unis de 800 M$ US à 1,8 G$ US. Le fonds continuera de se concentrer sur le développement et l'acquisition d'actifs multifamiliaux de haute qualité dans les principaux marchés américains.

Plateforme d'innovation de Teachers' :

Nous avons mené un cycle de financement de série D de 375 millions de dollars canadiens pour ApplyBoard, une plateforme en ligne qui permet aux étudiants du monde entier d'accéder à une éducation de qualité supérieure;

Nous avons participé au cycle de financement B-1 de 420 millions de dollars américains de FTX Trading Ltd., propriétaire et exploitant de FTX.COM, une bourse mondiale de cryptomonnaies de premier plan;

Nous avons dirigé la campagne de financement de série C de 138 millions de dollars américains pour Beamery, un système d'exploitation de premier plan qui aide les entreprises à attirer, à mobiliser et à fidéliser les meilleurs talents.

Placements et ambition en matière de climat

Dans le cadre de son cheminement vers la carboneutralité pour ses activités de placement d'ici 2050, le RREO a établi des cibles inégalées dans le secteur afin de réduire de 45 % l'intensité des émissions de carbone du portefeuille d'ici 2025 et de 67 % d'ici 2030, par rapport à son niveau de référence de 2019. L'empreinte carbone de notre portefeuille et les progrès réalisés par rapport à ces cibles seront inclus dans notre prochain rapport annuel.

« Nous avons une stratégie climatique multidimensionnelle qui vise à réduire les émissions dans le monde réel », a déclaré M. Hindo. « Notre stratégie reflète notre engagement à rendre des comptes et à agir dans l'immédiat afin de réduire les répercussions de notre portefeuille sur l'environnement. »

Le RREO a plus de 30 milliards de dollars en placements verts dans son portefeuille et a conclu en 2021 plusieurs transactions qui contribuent à un avenir carboneutre. Depuis qu'il a annoncé son engagement à l'égard de la carboneutralité en janvier 2021, il a placé ou engagé plus de 5 milliards de dollars dans des actifs verts ou de transition supplémentaires.

Frais de placement

Le RREO s'engage à assurer la rentabilité, en plus de gérer les frais et de les lier au processus de création de valeur des placements. Le total des frais de placement, y compris les frais d'administration, les coûts de transaction et les frais de gestion externe, a atteint 2 030 M$ en 2021 (0,91 $ par tranche de 100 $ d'actif net moyen), comparativement à 1 452 M$ (0,70 $ par tranche de 100 $ d'actif net moyen) en 2020.

L'augmentation des frais de placement par rapport à l'année précédente est principalement attribuable à une augmentation importante du volume des opérations et du montant des transactions en 2021, à des frais de gestion externe plus élevés, y compris les frais de rendement, en raison du solide rendement des placements, ainsi qu'à une augmentation des primes annuelles et des incitatifs à long terme en raison du rendement élevé de l'ensemble de la caisse.

À propos du RREO

Avec un actif net sous gestion de 241,6 G$ CA (tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2021, à moins d'indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,7 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Ses bureaux de Hong Kong et de Singapour couvrent la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2022, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 333 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr et suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

