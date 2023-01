Les Principes recommandent vivement aux sociétés cotées en bourse à forte capitalisation dans les marchés développés de faire passer à 40 % la représentation des femmes au sein des conseils, alors que les attentes étaient de jusqu'ici de 30 %.

TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a terminé la révision annuelle de ses Principes du vote par procuration (les Principes). Les Principes de 2023 rappellent aux sociétés cotées en bourse les domaines sur lesquels elles doivent se concentrer comme la diversité, l'équité et l'inclusion et, surtout, ils établissent des attentes plus élevées quant à la participation accrue des femmes au sein des conseils d'administration.

Le RREO a toujours cru aux avantages de la diversité et souhaité voir les entreprises continuer de progresser dans ce domaine, et les Principes appuient ces convictions en incitant les sociétés à forte capitalisation dans les marchés développés à accroître la diversité des genres au sein de leur conseil d'administration pour atteindre une représentation minimale de 40 % d'administrateurs s'identifiant comme des femmes, par rapport aux attentes antérieures établies depuis 2013 à un minimum de 30 %.

Les données à l'appui indiquent que la diversité de genre est un sujet d'actualité pour les grands émetteurs publics des marchés développés. Au sein de la plupart des marchés développés dans lesquels le RREO investit, la diversité de genre au sein des conseils dépasse en moyenne les 30 %. De plus, plusieurs marchés développés, dont la France, l'Italie et la Norvège, imposent une représentation féminine minimale de 40 % au sein des conseils d'administration.

« Bien que nous considérions toujours l'objectif de 30 % comme étant valable, nous relevons ce seuil pour inciter les sociétés ouvertes dans les marchés développés à continuer de s'améliorer, puisque nous nous efforçons tous d'avoir des conseils véritablement diversifiés et représentatifs », a déclaré Anna Murray, directrice supérieure et chef mondiale de l'investissement durable. « Nous croyons qu'une plus grande diversité est essentielle à l'efficacité des conseils d'administration et qu'elle procure un meilleur rendement de même qu'une valeur à long terme aux actionnaires. »

Des renseignements clairs et opportuns concernant la diversité demeurent au cœur des Principes. Afin d'accroître la transparence quant aux progrès réalisés par les sociétés ouvertes en ce qui a trait à la diversité dans les conseils d'administration, le RREO encourage les sociétés à faire la différence entre la divulgation du genre et des autres formes de diversité. Ainsi, les Principes proposent d'élargir la portée des déclarations pour tenir compte des membres du conseil qui se déclarent volontairement comme non binaires, en plus des membres qui indiquent être une femme ou un homme.

« Nous cherchons à accroître la participation des groupes traditionnellement sous-représentés dans les conseils d'administration, comme les femmes, les minorités visibles, y compris les Noirs et les Autochtones, les personnes qui s'identifient 2SLGBTQ+ et les personnes vivant avec un handicap, et de faire évoluer les rapports sur la diversité au-delà de la binarité soutient les personnes non binaires tout en favorisant une plus grande diversité au sein des conseils d'administration », a ajouté Michael Cherny, directeur, Diversité, équité et inclusion.

Les Principes continuent de demander aux conseils d'établir et de divulguer des objectifs assortis d'échéances afin d'augmenter le nombre d'administrateurs qui disent appartenir à un groupe sous-représenté. Les rapports sur les réalisations par rapport à ces cibles et le recours à la déclaration volontaire sont également encouragés, car ils sont la preuve d'un engagement à créer des conseils diversifiés, pas seulement sur le plan du sexe.

Le RREO surveille régulièrement les tendances et les enjeux actuels et émergents en matière de gouvernance afin que ses Principes tiennent compte de ses opinions les plus récentes et éclairées. Les Principes se trouvent dans la section Gouvernance d'entreprise du site OTPP.com.

Au sujet du RREO

Le Conseil du régime de retraite de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 242,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2022. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 333 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, nous pouvons compter sur plus de 400 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans les secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Son régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

