Points saillants du premier semestre de 2023 :

Le rendement net de l'ensemble de la caisse sur 6 et 12 mois s'élève à 1,9 % et à 4,8 %.

D'excellents rendements à long terme ont été obtenus, soit de 8,6 % sur 10 ans et de 9,4 % depuis la création du régime.

Le régime est entièrement capitalisé pour une 10 e année consécutive et les répondants ont choisi de déposer une évaluation actuarielle auprès des autorités de réglementation.

La diversification du portefeuille est accrue grâce à des placements de grande qualité dans toutes les catégories d'actifs.

TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui un rendement net sur 6 mois de 1,9 % pour l'ensemble de la caisse, tandis que le rendement net de l'ensemble de la caisse sur 12 mois s'élevait à 4,8 % (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2023, sauf indication contraire). L'actif net se chiffre à 249,8 milliards de dollars (tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire).

« Nous continuons de générer des rendements positifs pour nos participants. Notre portefeuille de placements est conçu dans le but précis de nous aider à obtenir des rendements stables à long terme, et notre bilan semestriel démontre que sa composition produit les résultats escomptés », affirme Jo Taylor, président et chef de la direction. « Notre portefeuille équilibré nous place en bonne position pour évoluer dans des marchés qui, selon nos prévisions, demeureront volatils au cours des prochaines années. »

En tant que régime de retraite à prestations définies dont le passif s'étend sur plusieurs décennies, le RREO cherche toujours à générer des rendements de placement constants à long terme. Depuis sa création en 1990, le RREO a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,4 %. Le rendement net annualisé sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 7,0 % et à 8,6 %, respectivement.

Rendement des placements

Période (tous les résultats au 30 juin 2022) 6 mois 12 mois 5 ans 10 ans Depuis la

création Rendement net de l'ensemble de la caisse 1,9 % 4,8 % 7,0 % 8,6 % 9,4 %

« Au cours des six premiers mois de 2023, nous avons enregistré des rendements positifs dans plusieurs catégories d'actifs, notamment les titres de sociétés ouvertes et fermées, les actifs d'infrastructures et les titres de créance », ajoute Ziad Hindo, chef des placements. « Pour l'avenir, nous continuerons de faire preuve de discipline tandis que nous recherchons des possibilités d'investissement intéressantes tout en augmentant la valeur au sein de notre portefeuille de sociétés de grande qualité. »

Répartition détaillée de l'actif



Au 30 juin 2023 Au 31 décembre 2022 Catégorie d'actifs G$ % G$ % Actions







Titres de sociétés ouvertes 23,3 9 % 21,9 9 % Titres de sociétés fermées 60,7 25 % 58,3 24 % Croissance audacieuse RREO 7,0 3 % 7,3 3 %

91,0 37 % 87,5 36 % Titres à revenu fixe







Obligations 118,0 48 % 76,2 31 % Titres à taux réels 9,3 4 % 9,8 4 %

127,3 52 % 86,0 35 % Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 20,9 9 % 25,0 10 % Ressources naturelles 10,6 4 % 10,1 4 % Protection contre l'inflation 12,2 5 % 12,7 5 %

43,7 18 % 47,8 19 % Actifs réels







Biens immobiliers 29,3 12 % 28,1 12 % Infrastructures 42,4 17 % 39,8 16 %

71,7 29 % 67,9 28 %









Titres de créance 37,4 15 % 35,2 14 % Stratégies de rendement absolu 20,6 8 % 18,7 8 % Superposition1 0,4 0 % (0,2) 0 % Capitalisation des placements2 (145,0) (59 %) (98,8) (40 %) Placements nets3 247,1 100 % 244,1 100 %













____________________________ 1 Comprend des stratégies qui gèrent le risque de change pour l'ensemble de la caisse. 2 Comprend les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité. 3 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 249,8 G$ au 30 juin 2023 (247,2 G$ au 31 décembre 2022) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 2,7 G$ (3,1 G$ au 31 décembre 2022).

État de la capitalisation

Au 1er janvier 2023, le régime était entièrement capitalisé et affichait un excédent de 17,5 G$, ce qui témoigne de sa santé financière et de sa viabilité à long terme. Les répondants du régime, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario ont décidé de déposer l'évaluation du 1er janvier 2023 auprès des autorités de réglementation.

Faits saillants des transactions

Le RREO gère environ 80 % de son actif à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre de stratégies de gestion active. Au cours du premier semestre de 2023, la caisse a continué de diversifier ses placements à l'échelle mondiale. Voici les faits saillants de cette période :

Actions

Nous avons acquis une participation sous contrôle conjoint dans Compass Datacenters , une société qui conçoit et construit des centres de traitement de données pour certains des plus importants fournisseurs de services infonuagiques et à très grande échelle sur des campus du monde entier.

, une société qui conçoit et construit des centres de traitement de données pour certains des plus importants fournisseurs de services infonuagiques et à très grande échelle sur des campus du monde entier. Nous avons aidé BroadStreet Partners Inc. à faire l'acquisition de Westland Insurance , l'un des plus importants courtiers d'assurance indépendants au Canada .

, l'un des plus importants courtiers d'assurance indépendants au . Nous avons conclu un partenariat stratégique avec Sevana Bioenergy LLC , dans le cadre duquel le RREO fera l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'entreprise et s'engagera à investir dans le développement de projets de gaz naturel renouvelable partout en Amérique du Nord.

, dans le cadre duquel le RREO fera l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'entreprise et s'engagera à investir dans le développement de projets de gaz naturel renouvelable partout en Amérique du Nord. Nous avons aidé APCO Holdings LLC, une société de notre portefeuille, à acquérir National Auto Care , un important fournisseur de produits financiers et d'assurance, de services d'administration et de consultation, de formation et de soutien en marketing.

, un important fournisseur de produits financiers et d'assurance, de services d'administration et de consultation, de formation et de soutien en marketing. Nous avons aidé GPA Global à faire l'acquisition de Cosfibel Group, l'un des principaux acteurs du domaine de l'emballage promotionnel de luxe.

Infrastructures et ressources naturelles

Nous avons acquis une participation considérable dans Diamond Communications , l'une des plus importantes plateformes privées d'infrastructures de communications sans fil aux États-Unis.

, l'une des plus importantes plateformes privées d'infrastructures de communications sans fil aux États-Unis. Nous avons acquis une participation de 25 % dans Sweetwater Royalties , une société à redevances sur les métaux de base et les minéraux industriels.

, une société à redevances sur les métaux de base et les minéraux industriels. Nous avons acquis une participation majoritaire dans Mitolo Family Farms , une entreprise verticalement intégrée de culture, de récolte, de conditionnement et de commercialisation de pommes de terre et d'oignons frais établie en Australie.

, une entreprise verticalement intégrée de culture, de récolte, de conditionnement et de commercialisation de pommes de terre et d'oignons frais établie en Australie. Nous avons acquis, avec Connexa, les tours de télécommunications mobiles passives de 2degrees en Nouvelle-Zélande.

Biens immobiliers

Cadillac Fairview (CF), la filiale immobilière du RREO, a acquis une participation majoritaire considérable dans la division résidentielle de Lincoln Property Company afin de soutenir et de faire croître l'exploitation et les investissements dans les immeubles multilogements aux États-Unis. CF avait déjà acquis une participation de 49 % dans la division résidentielle de Lincoln en 2019.

(CF), la filiale immobilière du RREO, a acquis une participation majoritaire considérable dans afin de soutenir et de faire croître l'exploitation et les investissements dans les immeubles multilogements aux États-Unis. CF avait déjà acquis une participation de 49 % dans la division résidentielle de en 2019. Nous avons étendu nos activités en Espagne et en France en faisant l'acquisition d'actifs logistiques par l'entremise d'une coentreprise avec Boreal IM .

en faisant l'acquisition d'actifs logistiques par l'entremise d'une coentreprise avec . Nous avons annoncé un partenariat avec Gateway Capital visant à former un nouvel instrument de placement, Gateway Capital Urban Logistics Partnership (GULP), afin d'acquérir et de développer des actifs en Australie.

Nouvelles du RREO

Nous avons annoncé l'évolution du modèle d'exploitation des biens immobiliers de CF qui entraînera la mise sur pied d'un groupe interne responsable des actifs immobiliers au RREO. Ce changement vient harmoniser notre approche en matière de placements immobiliers avec celle d'autres groupes d'actifs, où les capacités de placement sont intégrées au sein du RREO pour favoriser l'échange d'information, l'approvisionnement conjoint et les pratiques exemplaires dans toutes les régions. Avec ce modèle, le RREO se concentrera sur les placements immobiliers et la gestion de portefeuille à l'échelle mondiale, tandis que CF mettra l'accent sur la croissance, la diversification et la densification de son portefeuille immobilier au Canada .

au RREO. Ce changement vient harmoniser notre approche en matière de placements immobiliers avec celle d'autres groupes d'actifs, où les capacités de placement sont intégrées au sein du RREO pour favoriser l'échange d'information, l'approvisionnement conjoint et les pratiques exemplaires dans toutes les régions. Avec ce modèle, le RREO se concentrera sur les placements immobiliers et la gestion de portefeuille à l'échelle mondiale, tandis que CF mettra l'accent sur la croissance, la diversification et la densification de son portefeuille immobilier au . Bruce Crane a été nommé chef de la région Asie-Pacifique. M. Crane s'est joint au RREO en 2020 et a récemment dirigé l'équipe des infrastructures et des ressources naturelles pour l'Asie-Pacifique. Il succède à Ben Chan , qui a pris sa retraite en juin.

À propos du RREO

Le RREO est un investisseur mondial dont l'actif net s'élevait à 249,8 milliards de dollars au 30 juin 2023. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 336 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, il peut compter sur plus de 400 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans les secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Son régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,4 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué contient des renseignements et des énoncés prospectifs dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO. Les renseignements et les énoncés prospectifs comprennent l'ensemble des renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les renseignements et les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires. Du fait que les renseignements et les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient être considérablement différents. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas y accorder une confiance excessive en raison de l'incertitude inhérente à ce genre de renseignements et énoncés. Les renseignements et les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport annuel ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO. Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard.

