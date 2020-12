Le RQRA lance une campagne de publicité télé à quelques jours du temps des fêtes

Ayant pour thématique « Loin des baisers, près du cœur », le message met en vedette la talentueuse comédienne Carmen Sylvestre dans le rôle d'une grand-mère attachante qui invite le grand public à faire preuve de prudence pendant la période des fêtes afin de préserver la santé des résidents et des employés des résidences privées pour aînés. L'agence Archipel a assuré la création de cette publicité au ton bienveillant. Elle sera largement diffusée, du 19 au 23 décembre inclusivement, sur les chaînes suivantes: Radio-Canada, TVA, LCN, RDI, Canal Vie, Addik TV, Casa, Prise 2, ARTV, Séries + et TV5.

Citation :

« Il est important, alors que l'on commence à avoir de l'espoir de connaître la fin de la pandémie, d'encourager les gens à ne pas baisser la garde et à poursuivre leurs efforts de prévention, même si c'est difficile. Les retrouvailles avec les parents et les grands-parents qui habitent en résidence privée pour aînés n'en seront que plus belles et se concrétiseront plus rapidement », a souligné Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de près de 100 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

www.rqra.qc.ca

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

Renseignements: Source et relations médias : Marie-Claude Dion, Responsable des communications, Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Tél. : 514 526-3777, poste 240, Cell. : 514 402-2877, [email protected]

Liens connexes

www.rqra.qc.ca