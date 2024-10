Le RQRA dévoile les lauréats des Prix Reconnaissance 2024

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion du Congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), les Prix Reconnaissance 2024 ont été décernés lors d'une soirée de gala mémorable. Ces prix mettent en lumière le travail exceptionnel des professionnels qui œuvrent dans le secteur des résidences pour aînés, célébrant l'engagement, l'innovation et le leadership des hommes et des femmes dévoués à améliorer la qualité de vie des résidents.

Cette année, plus de 130 candidatures ont été reçues, soulignant la créativité et l'altruisme qui caractérisent le secteur des RPA.

Marc Fortin, président-directeur général du RQRA, a tenu à souligner l'importance de ces prix :

« Les Prix Reconnaissance sont bien plus qu'une célébration. Ils honorent les personnes et les équipes qui se démarquent par leur engagement quotidien auprès des aînés. Le secteur des résidences pour aînés évolue rapidement, et ces lauréats incarnent l'innovation et l'excellence. Cette année encore, le choix a été difficile parmi des candidatures toutes plus inspirantes les unes que les autres. Je tiens également à remercier sincèrement les membres du jury qui ont pris le temps de participer à ce processus enrichissant. »

Les Prix Distinction 2024 ont été remis à :

Prix Environnement : Lyne Grenier et l'équipe des Jardins de Renoir, Cogir Immobilier, pour le projet "Aux Jardins Renoir, on Go Consigne".

: Lyne Grenier et l'équipe des Jardins de Renoir, Cogir Immobilier, pour le projet "Aux Jardins Renoir, on Go Consigne". Prix Innovation : Jonathan et Alexandre Bélanger, Villa Ste-Rose, pour leur projet novateur "Laboratoire d'innovation VSR".

: Jonathan et Alexandre Bélanger, Villa Ste-Rose, pour leur projet novateur "Laboratoire d'innovation VSR". Prix Implication Sociale : Ashley Régis et Gérard Legault, Résidence Marie-Rose, Groupe Libertia, pour le programme "Fluidité".

Les Prix Ambassadeur ont été décernés à :

Prix Dirigeant : Marie-Josée Gendron, Résidences ENHARMONIE.

: Marie-Josée Gendron, Résidences ENHARMONIE. Prix Esprit d'équipe/Leadership : Marie-Hélène Lepage et son équipe de cuisine du Belvédère du Lac.

: Marie-Hélène Lepage et son équipe de cuisine du Belvédère du Lac. Prix Engagement Exceptionnel : Justine Paquette , Jardins du Couvent, Cogir Immobilier.

: , Jardins du Couvent, Cogir Immobilier. Prix Coup de Cœur : Gabriel Boulet-Caron , Résidence du Verger, Cogir Immobilier.

Cette année, le RQRA a également inauguré un Prix Culinaire, attribué à Jeisson Lince, chef aux Cours du Moulin, Cogir Immobilier, pour son projet « Gouteux, varié, nutritif et recyclable ».

Le Prix Partenaire, reconnaissant l'apport crucial des partenaires du RQRA, a été attribué à Therrien Couture Joli-Cœur (TCJ) pour son soutien juridique aux membres du RQRA.

Prix Hommage à M. Eddy Savoie : Un bâtisseur visionnaire

Le moment fort de la soirée fut sans aucun doute la remise du Prix Hommage à M. Eddy Savoie, fondateur des Résidences Soleil. Ce prix rend hommage à une figure emblématique du secteur des RPA.

Surpris et ému, M. Eddy Savoie a notamment déclaré :

« Je n'étais pas du tout au courant que j'allais recevoir cet honneur ce soir. Je suis touché par cette reconnaissance. Ce prix est le reflet de l'engagement de toute ma famille et de nos équipes à améliorer la qualité de vie des aînés. Je le dédie à tous les membres de la grande famille des Résidences Soleil. »

M. Eddy Savoie a été honoré pour son parcours visionnaire qui a révolutionné l'approche de l'hébergement pour aînés au Québec. Son travail inlassable pour offrir des lieux sûrs et chaleureux, ainsi que son engagement envers l'accessibilité pour tous, ont profondément marqué le secteur des RPA.

Le RQRA tient à remercier chaleureusement les membres du jury qui ont contribué au succès de cette édition des Prix Reconnaissance : Erick Muñoz, Vidéotron Affaires ; André Castonguay, RQOH ; Anne-Louise Hallé, FQLI ; Stéphane Dion, Paradigme Stratégies ; Dave Marcheterre, Hopem ; Manon Charpentier, ARIHQ ; Miriam Morissette, TCJ ; Pascal Tanguay, ASSTSSAS ; Patricia Bélanger, Gespra ; Chantal Riley, GFS ; Déwi Collin, ITHQ ; Magalie Moreau, HRIMag.

