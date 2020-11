Huit projets retenus favoriseront les collaborations en matière de recherche entre le milieu universitaire et des partenaires des secteurs privé et public

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Les équipes qui recevront du financement dans le cadre du concours Canada-Royaume-Uni dans le domaine des technologies quantiques organisé par UK Research and Innovation (UKRI) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ont été annoncées aujourd'hui.

Dans le cadre de cette initiative bilatérale, le Royaume-Uni versera 2 000 000 £ en subventions aux fins des huit projets retenus à l'issue du concours, et le Canada accordera un financement total de 4 400 000 $ CA.

Ce concours dans le domaine des technologies quantiques donnera lieu au tout premier partenariat entre deux pays, dirigé par le secteur privé, visant à développer des technologies quantiques.

Le concours fait suite à une entente conclue entre les deux pays en 2017 qui prévoit la mise en commun de connaissances spécialisées dans le domaine des technologies quantiques dans le cadre de collaborations entre le milieu universitaire et des entreprises.

L'avènement d'une nouvelle génération de technologies quantiques promet de transformer l'économie et les sociétés. Ces technologies devraient avoir une incidence importante sur de nombreux secteurs, dont les soins de santé, les communications sécurisées, la défense, l'informatique et les services financiers.

Le Royaume-Uni et le Canada sont dans le peloton de tête mondial de la course à la commercialisation de nouveaux produits, procédés et services utilisant les technologies quantiques. L'entente visant une collaboration étroite entre les parties permet aux deux pays d'exploiter des forces complémentaires qui leur seront mutuellement avantageuses.

Les huit projets comptent tous un responsable au sein de l'entreprise partenaire au Royaume-Uni et un responsable universitaire au Canada, ainsi que des organisations de recherche et d'autres partenaires des secteurs privé et public des deux pays. Parmi ces projets, mentionnons les suivants.

Reference-Frame Independent Quantum Communication for Satellite-Based Networks (ReFQ)

Responsable au sein de l'entreprise partenaire au Royaume-Uni : Craft Prospect Ltd; responsable universitaire au Canada : University of Waterloo . Ce projet réunit des experts du Canada et du Royaume-Uni qui chercheront à montrer comment la technologie quantique peut être utilisée pour protéger les réseaux de communications commerciaux et nationaux. Le projet prévoit la mise en œuvre d'une nouvelle approche et de nouveaux protocoles améliorant l'intégration et l'alignement d'un transmetteur quantique sur un satellite. La technologie britanno-canadienne de distribution quantique de clé (UK-CAN QKD) mise au point dans le cadre du projet doit être intégrée au satellite de chiffrement et de science quantiques (QEYSSat) du Canada, ce qui étendra la portée des deux missions et permettra d'établir des liens vers des stations terrestres situées des deux côtés de l'Atlantique.





Responsable au sein de l'entreprise partenaire au Royaume-Uni : Oxford Instruments Nanotechnology Tools Ltd; responsable universitaire au Canada : Université de Sherbrooke . Des partenaires canadiens et britanniques du milieu universitaire et de l'industrie unissent leurs efforts afin de créer une trousse pour la fabrication de pointe de capteurs quantiques et de composants informatiques quantiques. Le projet vise à produire des circuits microélectroniques robustes, fiables et modulables qui sont au cœur des technologies quantiques, en vue de leur exploitation commerciale et de leur déploiement à grande échelle. Les systèmes qui seront mis au point dans le cadre du projet comporteront diverses composantes supraconductrices à précision atomique, notamment des couches minces et des diamants présentant certains défauts.





Responsable au sein de l'entreprise partenaire au Royaume-Uni : Nanolayers Research Computing Ltd; responsable universitaire au Canada : Université McGill. Dans le but de construire des ordinateurs quantiques à base de silicium, nous aurons recours à l'intelligence artificielle pour commander un microscope à résolution atomique qui fabriquera et identifiera des qubits de silicium. Le silicium est un matériau intéressant pour l'informatique quantique en raison de son très long temps de cohérence (c'est-à-dire que ses propriétés quantiques, plutôt que ses propriétés classiques, persistent relativement longtemps). Il sera par ailleurs possible de tirer parti de la grande expérience de l'industrie des semi-conducteurs pour mener des projets de plus grande envergure.

Consultez la liste des équipes qui ont obtenu du financement pour en savoir plus sur chacune d'elle.

Citations

« Le Royaume-Uni et le Canada entretiennent une solide relation de collaboration dans les domaines des sciences et de la technologie. Grâce à la collaboration entre les entreprises et les universitaires de nos deux pays, ces nouveaux projets remarquables nous aideront à accélérer le développement, la mise à l'échelle et la commercialisation des technologies quantiques, ce qui permettra au Royaume-Uni de demeurer un chef de file mondial dans ce domaine. »

Amanda Solloway, sous-secrétaire d'État au Parlement du Royaume-Uni (ministre de la Science, de la Recherche et de l'Innovation)

« La force de ces projets et les équipes universitaires impressionnantes des deux côtés de l'Atlantique accélèreront les développements relatifs aux technologies quantiques au profit des deux pays. »

Roger McKinlay, directeur du défi relatif aux technologies quantiques à UKRI

« Les technologies quantiques pourrait devenir un vecteur de changement au sein de l'industrie et de la société, tant au Canada, au Royaume-Uni que dans le monde entier. Ces collaborations sans précédent entre des chercheurs du Canada et des entreprises du Royaume-Uni permettront de faire avancer nos connaissances sur les technologies transformatrices. Notre gouvernement demeure déterminé à investir pour soutenir la science et la recherche, notamment dans le domaine des technologies quantiques où le Canada fait depuis le début figure de chef de file. »

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable Navdeep Bains

« Le Canada et le Royaume-Uni collaborent avec succès depuis longtemps dans les domaines de la science et des technologies. Le CRSNG est heureux de travailler en partenariat avec UKRI à l'appui des collaborations entre le milieu universitaire, les entreprises et les partenaires gouvernementaux des deux pays en vue de développer des technologies qui démontreront les répercussions profitables des technologies quantiques sur l'économie et la société. »

Alejandro Adem, président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

UK Research and Innovation

UK Research and Innovation (UKRI) regroupe neuf des principaux conseils de financement du Royaume-Uni. Il s'agit notamment d'Innovate UK, qui est l'organisme britannique chargé de l'innovation, et de l'Engineering and Physical Sciences Research Council, qui investit dans des travaux de recherche de pointe et des formations de troisième cycle dans les domaines du génie et des sciences physiques. UKRI collabore avec le gouvernement pour investir plus de 8 milliards de livres sterling par année dans la recherche et l'innovation. Il le fait en s'associant avec le milieu universitaire et le secteur privé pour mettre sur pied un système de recherche et d'innovation dynamique, diversifié et inclusif qui repousse les limites de la connaissance.

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs-chercheurs de calibre mondial font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les créateurs et les utilisateurs des découvertes. Les partenariats de recherche que le CRSNG permet d'établir contribuent à orienter la recherche et le développement et à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché.

Le CRSNG offre également des bourses et des possibilités de formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

