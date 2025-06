Situé dans le golfe d'Aqaba, dans le Royaume hachémite de Jordanie, le parc marin d'Aqaba se concentrera sur la construction d'infrastructures maritimes côtières résilientes sur le plan climatique à une échelle sans précédent

NICE, France, 10 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Sa Majesté le roi Abdullah II ibn Al Hussein a annoncé un nouveau partenariat avec la société de technologie bleue Voyacy Regen, cofondée par Philippe et Ashlan Cousteau, pour construire un nouvel accélérateur de technologies océaniques et un centre d'innovation à Aqaba, en Jordanie. Dans le cadre de l'initiative du parc marin d'Aqaba, ce projet révolutionnaire mettra l'accent sur la régénération des récifs coralliens et des infrastructures maritimes côtières essentielles à grande échelle afin de créer un monde résilient sur le plan climatique où les gens et l'océan peuvent coexister sainement.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape essentielle dans nos efforts visant à intégrer des pratiques durables et des mesures climatiques comme partie intégrante de la croissance économique de la Jordanie, tout en établissant des mesures de protection qui protégeront l'environnement et les ressources naturelles du royaume pour les générations futures », a déclaré Hussein Al-Safadi, chef de la direction d'Aqaba Development Corporation (ADC). « Le parc marin d'Aqaba jouera un rôle primordial dans la régénération des récifs coralliens, le renforcement de la résilience climatique et la promotion de l'utilisation durable des ressources océaniques, conformément à la vision du roi Abdullah II concernant Aqaba, et avec l'orientation et le soutien du conseil consultatif international honoraire du parc marin d'Aqaba. »

Les récifs coralliens absorbent jusqu'à 97 % des ondes de tempête et constituent des obstacles essentiels contre des tempêtes de plus en plus catastrophiques qui causent déjà des milliards de dollars de dommages et menacent des millions de vies. Cependant, les récifs coralliens disparaissent à un rythme alarmant - on estime que la moitié des coraux du monde ont disparu depuis les années 1950, dont 14 % entre 2009 et 2018 seulement.

« Ce partenariat avec le Royaume hachémite de Jordanie revêt une signification profonde pour moi, et je suis honoré de travailler avec Sa Majesté le roi Abdullah II », a déclaré Philippe Cousteau, cofondateur de Voyacy Regen et membre honoraire du conseil consultatif international du parc marin d'Aqaba. « Les collectivités côtières sont aux premières lignes de notre monde en évolution rapide, et nous ne pourrions penser à un meilleur partenaire que la Jordanie pour mettre à l'échelle les solutions concrètes dont nous avons besoin pour résoudre cette crise. »

Situé dans la réserve naturelle marine d'Aqaba, sous la supervision de l'Autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba, et abritant l'un des récifs coralliens et des écosystèmes marins les plus dynamiques de la mer Rouge, le parc marin d'Aqaba, en coopération avec Voyacy, se concentrera sur la régénération à grande échelle des récifs coralliens et sur l'infrastructure marine côtière pour aider à créer un avenir résilient sur le plan climatique où les gens et l'océan peuvent coexister sainement.

Les méthodes traditionnelles de restauration des coraux, qui comprennent la culture de petites quantités de coraux et la plantation manuelle, ne peuvent pas être mises en œuvre à l'échelle et à la vitesse nécessaires pour répondre à cette crise. S'appuyant sur les solutions de Voyacy, le centre d'innovation d'Aqaba représente le centre d'action qui sera le théâtre du développement et de la mise en œuvre de nouvelles technologies de premier ordre.

La technologie de base combine des structures de récifs imprimées en 3D, conçues pour absorber l'énergie des vagues, avec des coraux tolérants à la chaleur produits en aquaculture et la technologie d'IA. Cela permet le déploiement rapide et rentable d'infrastructures qui peuvent protéger les collectivités côtières contre les tempêtes destructrices tout en favorisant la biodiversité. Voyacy et Jordan ont mobilisé une installation de propagation des coraux et déployé une imprimante 3D commerciale de premier ordre à Aqaba pour accélérer cette technologie.

À propos d'Aqaba Development Corporation

Aqaba Development Corporation (ADC) est la division d'investissement du gouvernement pour la zone économique spéciale d'Aqaba (ASEZ), qui possède et gère des actifs clés, y compris des ports, des aéroports et des terrains. ADC stimule la croissance durable en favorisant l'investissement et l'infrastructure dans six secteurs prioritaires : le tourisme, la fabrication, l'énergie verte, la logistique, les industries créatives et l'éducation, tout en dirigeant plusieurs initiatives pour soutenir l'économie bleue.

À propos de la zone économique spéciale d'Aqaba (ASEZA)

Lancée en 2001, la zone économique spéciale d'Aqaba (ASEZA) est conçue et développée pour incarner et souligner la vision de Sa Majesté le roi Abdallah II concernant Aqaba. Sa Majesté vise à transformer Aqaba en un centre d'affaires et une destination de loisirs de calibre mondial, tout en plaçant le bien-être de la collectivité au cœur des préoccupations et en préservant le patrimoine environnemental et culturel de la ville. Alors que les plans de transformation d'Aqaba ont été mis en œuvre, au cours des 24 dernières années, des étapes importantes ont été franchies en mobilisant les institutions gouvernementales, la communauté et le secteur privé de la zone.

À propos de Voyacy Regen

Fondée par Philippe et Ashlan Cousteau, Voyacy Regen est une entreprise de technologie océanique pionnière qui combine l'ingéniosité humaine, une technologie révolutionnaire et des partenariats novateurs pour résoudre l'un des plus grands problèmes auxquels font face les collectivités côtières du monde entier; l'effondrement des systèmes océaniques naturels qui nous protègent. La technologie de base de Voyacy combine des structures de récifs imprimées en 3D, conçues pour absorber l'énergie des vagues, des coraux tolérants à la chaleur produits en aquaculture et la technologie d'IA, ce qui se traduit par une solution commercialement viable qui protégera les collectivités côtières, bâtira l'économie bleue et favorisera la biodiversité. Pour en savoir plus : https://voyacy.com/.

