Le Royal 22e Régiment célèbre son 110e anniversaire avec une soirée bénéfice au profit de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le Royal 22e Régiment, fier de ses 110 années d'histoire et d'engagement envers la communauté, annonce la tenue d'un événement philanthropique exceptionnel à la Citadelle de Québec le 30 mai prochain.

Sous le nom d'Opération solidarité, cette soirée de bienfaisance sera une occasion unique de célébrer cet anniversaire emblématique tout en apportant un soutien précieux à notre collectivité. Nous sommes honorés de compter sur le généreux soutien du Mouvement Desjardins, présentateur de cet événement et sous la présidence d'honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

De nombreux partenaires se sont associés à cette noble cause, témoignant de l'importance de l'engagement communautaire et de la solidarité.

Mentionnons notamment Bénéva, la Fondation Georges Vanier, la Fondation Sandra et Alain Bouchard, KPMG, Tanguay et Monsieur Evan Price.

Opération solidarité

Sous forme de parcours immersif, la soirée Opération solidarité a pour objectif de faire découvrir le patrimoine immatériel du Royal 22e Régiment. De la bravoure de ses soldats à l'héritage qu'ils ont légué, chaque moment promet d'être mémorable et émouvant.

« Le cocktail dinatoire, au cœur de la majestueuse maison-mère du Régiment, offrira aux convives une immersion dans la vie militaire contemporaine. Une occasion unique de découvrir la Citadelle et de ressentir l'esprit qui y règne » mentionne Pierre-Luc Berthiaume, Directeur général de la Régie et du Musée Royal 22e Régiment.

Les billets pour cette soirée spéciale sont toujours disponibles et peuvent être obtenus sur le site web au http://www.r22er.com/.

Nous sommes impatients de célébrer avec vous cette occasion mémorable, marquant à la fois un moment important de notre histoire et un engagement renouvelé envers notre communauté.

À propos du Royal 22e Régiment : Le Royal 22e Régiment est l'un des trois grands régiments d'infanterie des Forces armées canadiennes. C'est le seul régiment d'infanterie régulière entièrement francophone au Canada. Le Régiment comprend cinq bataillons, dont deux de réserve. Son quartier général se situe à la Citadelle de Québec.

À propos de Centraide Québec Chaudière-Appalaches : Centraide Québec et Chaudière-Appalaches recueille des dons afin de bâtir un avenir de qualité pour tous les membres de sa communauté. Pour y arriver, l'organisation appuie 215 organismes et projets communautaires qui luttent quotidiennement contre la pauvreté, l'exclusion sociale et les inégalités sociales.

