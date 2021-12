Le ROPPHL vous connecte à l'accessibilité universelle

LAVAL, QC, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, le Regroupement des Organismes de Promotion de Personnes Handicapées de Laval (ROPPHL) a lancé la Brigade AXECIBLE. Ce projet est rendu possible grâce à un financement de plus de 75 000 $, issu du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et d'un financement de 30 000 $ de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Il s'agit d'une application mobile utilisée par une équipe de brigadiers pour évaluer l'accessibilité aux services et aux lieux publics. Cette Brigade AXECIBLE est un modèle d'innovation sociale avec une transformation des pratiques conventionnelles. D'abord utilisée dans le domaine privé pour assurer les normes de qualité, l'application mobile est une véritable révolution pour collecter les observations des personnes ayant des limitations. Cet outil va permettre de standardiser la procédure d'évaluation des brigadiers et d'outiller les partenaires en matière d'accessibilité universelle.

Le ROPPHL contribue aux changements sociaux en apportant une solution simple et peu coûteuse aux partenaires pour améliorer concrètement le quotidien des personnes handicapées.

« Je salue la contribution et la créativité du ROPPHL et de l'Office des personnes handicapées du Québec dans la mise en place de la Brigade AXECIBLE. Grâce au financement de 78 500 $ accordé dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, notre gouvernement réaffirme sa confiance envers les acteurs locaux et régionaux en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Leur participation active au sein de la communauté lavalloise est essentielle et permettra certainement d'améliorer l'accessibilité des personnes handicapées aux services offerts dans la région. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne des projets concrets d'amélioration des conditions de vie des personnes ayant des limitations physiques ou mentales menés par les acteurs locaux de la région de Laval, qui, de surcroît, connaissent bien les contraintes auxquelles font face ces personnes au quotidien. La créativité des solutions AXECIBLE témoigne, en effet, de la volonté du milieu de répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité, tout en luttant contre toute forme de préjugé. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je tiens à souligner l'initiative lavalloise envers l'amélioration des conditions de vie de ses citoyennes et citoyens qui vivent avec un handicap. Ce projet répond à des enjeux bien présents, que ce soit en matière d'inclusion sociale ou d'accessibilité universelle. »

- Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose

« L'Office des personnes handicapées du Québec est heureux d'avoir soutenu financièrement ce projet innovateur, où la technologie est directement au service des citoyens. La Ville de Laval pourra assurément bénéficier de l'évaluation des brigadiers. Ceux-ci sont des personnes handicapées, les personnes les mieux placées pour évaluer et identifier les obstacles à réduire pour favoriser leur participation sociale. En proposant des solutions concrètes, l'application Brigade AXECIBLE a le potentiel de faire une grande différence pour les personnes handicapées, au quotidien. Nous espérons qu'elle soit utilisée dans le cadre de l'élaboration des plans d'action à l'égard des personnes handicapées et que d'autres villes au Québec s'en inspirent. »

- Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

« Vous constaterez, encore une fois, la capacité du ROPPHL à innover en s'écartant des pratiques habituelles pour créer un impact significatif dans le quotidien des personnes que nous représentons. »

- Pierre Mitchell, vice-président du ROPPHL

Pour devenir Brigadier, consultez la page de la Brigade AXECIBLE

Le ROPPHL agit comme porte-parole de ses 30 organismes membres auprès des différentes instances en lien avec l'accessibilité universelle et les enjeux des personnes ayant des limitations.

Une gamme de services est développée par le ROPPHL afin de généraliser la notion d'accessibilité universelle, dont la Formation, la Brigade et le Répertoire AXECIBLE.

