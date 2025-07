Le Rolling Barrage roule pour lutter contre le SSPT

Randonnée à moto d'un océan à l'autre pour lutter contre le SSPT

QUÉBEC, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Des milliers de vétérans, de militaires et de premiers répondants souffrent du Syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Soucieux de briser la stigmatisation liée au SSPT et aux autres problèmes liés à la santé mentale, le Rolling Barrage, un important groupe de motocyclistes, traverse le pays pour amasser des fonds pour leur venir en aide.

« Ne soyez pas surpris par le vrombissement des motos qui surgiront dans la région de la Capitale- Nationale, le samedi 2 août 2025. Ce sera l'arrivée de la 9e édition du Rolling Barrage, une traversée du pays pour attirer l'attention sur une cause importante », expliquent Michelle Croteau et François Couture, participants et porte-parole au Québec pour le Rolling Barrage.

En fait, le Rolling Barrage est un voyage à moto d'une durée de 21 jours qui débute à St. John's, Terre-Neuve, le 27 juillet 2025 et qui se terminera à Aldergrove, en Colombie-Britannique, le 16 août 2025. Les motocyclistes incluent des vétérans, des policiers, des pompiers, des paramédics et des membres d'autres organisations publiques de la sécurité, ainsi que les motocyclistes du grand public souhaitant faire la traversée.

Le Rolling Barrage PTSD Foundation gère les sommes amassées. On peut donner via leur site : therollingbarrage.com

Le Rolling Barrage expliqué

Le rugissement des motos du Rolling Barrage traversant le pays rappelle la tactique utilisée lors de la bataille de la crête de Vimy. L'objectif était de créer une ligne de tirs d'obus juste devant les troupes canadiennes afin que les soldats puissent se déplacer.

Suivre le Rolling Barrage

Vous pouvez suivre le Rolling Barrage sur notre page Facebook ainsi que sur notre site Web.

www.therollingbarrage.com

www.facebook.com/therollingbarrage

