MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La 71e séance du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) s'est déroulée à Québec, le lundi 1er décembre, sous la présidence de M. Alain Sans Cartier, sous-ministre au ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, et de M. Thibaut de Saint Pol, délégué interministériel à la Jeunesse et directeur de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative de France. Les coprésidents ont salué le travail des sections québécoise et française de l'OFQJ ainsi que la volonté unanime des équipes de valoriser la marque OFQJ des deux côtés de l'Atlantique. Ils ont réitéré le plein soutien des ministres de tutelle de l'Office, M. Christopher Skeete au Québec et Mme Marina Ferrari en France, dans le cadre d'un contexte international de plus en plus tendu.

Le rôle essentiel de l’OFQJ dans la relation France-Québec souligné lors de la 71e séance du conseil d’administration qui s'est tenue au ministère des Relations internationales et de la Francophonie à Québec le 1er décembre 2025 (Groupe CNW/Office franco-québécois pour la jeunesse)

De grandes orientations en matière de positionnement, rayonnement et offre de service

M. Alain Sans Cartier et M. Thibaut de Saint Pol, ainsi que les secrétaires générales de l'OFQJ, Mme Elisa Valentin et Mme Armelle Dugué, ont passé en revue les temps forts de l'année 2024-2025 aux côtés des administrateurs québécois et français. Il a été rappelé que 3 770 jeunes québécois et français ont bénéficié des programmes de l'OFQJ durant cette période.

Le préambule et le contexte qui alimenteront les travaux sur la planification stratégique 2026-2029 ont été présentés, permettant la mise en place de grandes orientations en matière de positionnement, rayonnement et offre de service. Ces dernières s'inscriront dans le cadre de la prochaine Rencontre alternée des premiers ministres et de l'Année internationale des volontaires pour le développement durable de l'ONU :

L'accroissement de l'accessibilité des programmes dans les territoires français et les régions du Québec,

Le développement de projets permettant le rayonnement de la relation bilatérale au sein de l'espace francophone, dans la perspective du Sommet de la Francophonie au Cambodge,

La contribution des jeunes dans des événements d'envergure internationale sur des thématiques majeures, telles que l'entrepreneuriat pour tous, l'intelligence artificielle, le leadership féminin ou la participation citoyenne.

Les coprésidents ont souligné le rôle essentiel de l'OFQJ dans la relation bilatérale, ainsi que l'agilité, l'efficacité et à la capacité de l'OFQJ à tisser des liens permettant aux jeunes de faire preuve d'audace et de créativité en France, au Québec et ensemble dans la Francophonie.

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a soutenu la mobilité de 170 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 à 35 ans. L'OFQJ contribue à la relation unique et privilégiée entre la France et le Québec en établissant des partenariats pérennes et structurants pour les collectivités des deux territoires. Par la mise en œuvre de programmes de mobilité internationale axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, l'OFQJ encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes. Il favorise également les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

SOURCE Office franco-québécois pour la jeunesse

