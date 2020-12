Le rôle du secteur automobile dans le Plan du Canada sur les changements climatiques intitulé « Un environnement sain et une économie saine »

TORONTO, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, dont les 15 membres représentent les distributeurs canadiens des plus grands fabricants automobiles au monde, ont commenté la publication du plan du gouvernement fédéral sur les changements climatiques, « Un environnement sain et une économie saine ».

« Les émissions de GES des nouveaux véhicules légers ont diminué de 21 % depuis 2005, et les fabricants automobiles continueront de faire partie des solutions du Canada en matière de changements climatiques, a déclaré David Adams, président et chef de la direction. Nos membres savent que l'avenir du transport par véhicules légers repose sur la décarbonisation et ils font leur part avec le lancement de plus de 125 nouveaux véhicules zéro émission (VZE) d'ici 2025. Toutefois, la vente de VZE à elle seule ne permettra pas d'atteindre les réductions d'émissions nécessaires. Il sera important que le gouvernement cherche à réduire les émissions dans les secteurs des véhicules lourds et des véhicules routiers commerciaux, ainsi que dans la flotte actuelle de véhicules légers en retirant les vieux véhicules plus polluants de la circulation », a ajouté M. Adams.

La transition du secteur automobile vers un avenir décarbonisé est révolutionnaire. Elle nécessitera des usines d'assemblage nouvelles ou complètement « réoutillées », de nouveaux fournisseurs, de nouvelles chaînes d'approvisionnement, une nouvelle formation pour les travailleurs de la fabrication et de la vente au détail, une solide infrastructure de recharge (électrique) et de ravitaillement en carburant (hydrogène), ainsi qu'une gamme de mesures incitatives pour les fabricants afin qu'ils rééquipent les usines et pour le consommateur afin d'encourager l'achat de véhicules dont les prix sont actuellement beaucoup plus élevés. Il faudra également miser sur des investissements dans la R et D et des innovations dans le secteur des transports décarbonisés, ainsi que des campagnes d'éducation et de sensibilisation d'une importance cruciale pour que les consommateurs comprennent non seulement les avantages des VZE, mais aussi leur propre contribution aux émissions de GES en fonction de leurs choix de véhicules et de leurs choix en matière de mobilité en général.

« Les fabricants et les distributeurs de véhicules continueront de faire leur part dans cette transition. Cependant, il nous faut non seulement des consultations, mais aussi une collaboration continue avec le gouvernement fédéral, et avec les provinces, pour atteindre ces objectifs ambitieux », a déclaré M. Adams.

SOURCE Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada

Renseignements: David C. Adams, Président et chef de la direction, 416 333-2873

Liens connexes

http://globalautomakers.ca/