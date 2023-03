OTTAWA, ON, le 29 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a reconnu le rôle central que joue l'industrie des minéraux et des métaux pour faciliter la transition vers une économie à zéro émission nette et bâtir l'économie future du Canada.

« Sans l'exploitation minière, il n'y a pas de véhicules électriques, pas d'énergie propre provenant des parcs éoliens, des panneaux solaires ou de l'énergie nucléaire, et pas de lignes de transport, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada (AMC). Le budget de 2023 renforce la capacité du secteur minier canadien de répondre aux besoins du Canada et de la planète. »

La publication du budget de 2023 survient quelques jours seulement après la visite du président Biden à Ottawa, où la nécessité d'une collaboration entre le Canada et les États-Unis sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques a été discutée en profondeur. Le budget de 2023 s'appuie sur les engagements pris dans les budgets de 2021 et 2022, l'Énoncé économique de l'automne 2022 et la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, et énonce un engagement envers ce qui suit :

Un crédit d'impôt pour la fabrication de technologies propres correspondant à 30 % du coût des investissements dans les nouvelles machines et le nouvel équipement utilisés pour extraire, traiter ou recycler les minéraux essentiels aux chaînes d'approvisionnement des technologies propres.

Un crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans les systèmes de production d'électricité propre, y compris les grands réacteurs et les petits réacteurs modulaires. L'admissibilité est élargie pour inclure les services publics, ce qui accélérera les investissements nécessaires dans l'infrastructure électrique, y compris dans le nord du Canada , comme le projet d'agrandissement d'Atlin Hydro et le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique dans la région de Kivalliq.

, comme le projet d'agrandissement d'Atlin Hydro et le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique dans la région de Kivalliq. L'amélioration de l'efficacité des processus d'évaluation d'impact et de délivrance de permis pour les grands projets d'ici la fin de 2023.

Une réaffectation de 1,5 milliard de dollars du Fonds stratégique pour l'innovation pour appuyer des projets dans des secteurs comme les technologies propres, les minéraux critiques et la transformation industrielle.

L'établissement d'un Fonds pour les infrastructures liées aux minéraux critiques de 1,5 milliard de dollars, qui sera géré par Ressources naturelles Canada , pour des projets d'énergie et de transport visant à débloquer les gisements prioritaires.

, pour des projets d'énergie et de transport visant à débloquer les gisements prioritaires. Un soutien aux prêts accordés aux collectivités autochtones pour les aider à acheter des participations dans des projets d'envergure par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

« Face à la demande accrue de technologies à faibles émissions de carbone et à la nécessité de veiller à ce que les minéraux et les métaux essentiels à leur développement soient exploités avec des engagements à l'égard des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de la mobilisation des Autochtones et de la durabilité au premier plan, il n'y a pas de meilleur choix que le Canada, a déclaré M. Gratton. J'ai bon espoir que, grâce à ces nouvelles mesures, le Canada sera en mesure d'attirer de nouveaux investissements du secteur privé dans l'industrie minière, de la fonte et de l'affinage, créant ainsi des emplois bien rémunérés pour les Canadiens autochtones et non autochtones partout au pays. »

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 125 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 22 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 665 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation, de la fusion, du raffinage et de la fabrication de produits semi-finis. Veuillez consulter le site www.mining.ca/fr/.

