Au tiers du coût d'un robot industriel typique, DOBOT vise à populariser l'accès aux applications robotiques pour toutes les industries. Le MG400 s'intègre harmonieusement à divers processus de fabrication en exécutant des tâches comme le chargement et le déchargement, la distribution, l'inspection et la mise à l'essai. Le MG400 excelle également dans la manipulation des liquides et le traitement des spécimens dans les laboratoires biomédicaux et chimiques. En outre, il facilite grandement la recherche sur l'automatisation et la robotique dans les universités.

« Le MG400 cadre avec notre philosophie qui consiste à accorder la priorité à la compacité, à la rentabilité et aux économies de temps. Nous l'avons rendu léger et flexible pour aider les entreprises à automatiser les processus et le déroulement du travail existants dans l'ensemble des industries. Notre but ultime est de permettre l'utilisation généralisée de robots de qualité industrielle comme Apple l'a fait avec les ordinateurs personnels », a déclaré Jerry Liu, fondateur et chef de la direction de DOBOT.

Facilité d'utilisation pour les consommateurs

Déploiement en 10 minutes : Ne prenant pas plus de place qu'un ordinateur portable et ne pesant que 8 kilos, le MG400 est assez compact pour tenir sur une surface comme un banc ou être utilisé avec une ligne ou une cellule existante.

Contrôles multiples pour les débutants et les professionnels : Le MG400 est programmable par l'apprentissage et la reproduction de mouvements, le programme de blocs graphiques et le script LUA.

Apprentissage facile : Glissez et déplacez le robot pour lui faire apprendre un tracé précis.

Travailler en toute sécurité

Propulsé par un algorithme de détection des collisions, le MG400 atteint un seuil de force de collision inférieur à 12 N. Le MG400 n'a pas besoin de clôture de sécurité et s'arrête instantanément lorsqu'il touche un obstacle.

Performance de qualité industrielle

Haute précision : garantie de répétabilité jusqu'à ±0,05 mm, soit l'épaisseur d'un cheveu humain

Charge utile : 500 g

Vitesse maximale conjointe : 300°/s

Portée : 440 mm

Campagne de coup d'envoi du MG400 : cliquez ici.

Trousse pour les médias : cliquez ici.

À propos de DOBOT

DOBOT est un fournisseur mondial de solutions de bras robotiques intelligents. DOBOT a vendu plus de 40 000 robots dans 100 pays, reliant plus de 200 000 organismes dans les secteurs de la fabrication, de l'éducation et des affaires. DOBOT possède une vaste expérience dans la transmission mécanique, la conception de structures robotisées, les algorithmes de contrôles dynamiques, les moteurs et les servocommandes à basse tension en courant continu, ce qui lui a permis d'obtenir 130 droits de propriété intellectuelle et 72 droits d'auteur de logiciels au pays et à l'étranger.

