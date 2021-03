L'industrie du robot aspirateur a connu un développement rapide depuis 2010, époque où la navigation aléatoire à l'aide de gyroscopes a été mise de côté en raison de la piètre performance de nettoyage. Emboîtant le pas à cette technologie, la navigation vSLAM (également appelée visual SLAM) et la navigation LiDAR (détection et localisation par la lumière) SLAM ont vu le jour pour permettre aux robots aspirateurs d'acquérir des capacités de nettoyage plus avancées. La navigation LiDAR SLAM a été considérée comme supérieure à la navigation vSLAM en raison de sa cartographie plus précise et plus rapide et de son travail uniforme dans un environnement peu éclairé.

« Nous avons optimisé le système de navigation LiDAR du Dreame Bot L10 Pro ainsi que nos algorithmes autodéveloppés de localisation et de cartographie simultanées pour accélérer la reconnaissance des obstacles après des milliers d'essais précis en laboratoire, afin que le robot puisse se déplacer librement et nettoyer efficacement. Le système permet de cartographier votre maison pendant que le robot la nettoie en temps réel, celui-ci sait donc exactement où il a été et où aller », a expliqué Kuan Shan, chef des affaires à l'étranger de Dreame Technology.

Le Dreame Bot L10 est équipé d'un système de navigation LiDAR mis à niveau, d'algorithmes autodéveloppés de localisation et de cartographie simultanées et d'une technologie d'éclairage structuré double qui ont également été largement utilisés dans l'industrie des voitures autonomes et dans le domaine de la reconnaissance faciale. La détection millimétrique à 360 degrés du Dreame Bot L10 Pro lui permet d'identifier automatiquement les objets tels que les meubles, les câbles et les pantoufles et de les éviter à l'avance, réduisant ainsi le risque de coincement ou de collision.

Grâce à la technologie de cartographie à étages multiples, le Dreame Bot L10 Pro peut stocker des cartes de différents étages afin que les utilisateurs puissent personnaliser l'itinéraire de nettoyage dynamique pour chaque pièce et chaque étage. Les utilisateurs peuvent définir des zones de nettoyage précises et des zones virtuelles interdites à leur guise dans l'application. En outre, grâce à ses vingt-six ensembles de capteurs intelligents, le robot aspirateur est capable de percevoir les pentes abruptes et de nettoyer les bordures à la maison efficacement.

« Les robots aspirateurs sont considérés comme un des appareils ménagers les plus populaires qui apportent bonheur et commodité, a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame Technology. Le modèle révolutionnaire Dreame Bot L10 Pro offre aux utilisateurs une expérience de nettoyage à domicile plus personnalisée et automatisée. Nous comprenons parfaitement la demande des utilisateurs pour les robots aspirateurs; le Dreame Bot L10 Pro peut devenir votre partenaire idéal pour nettoyer votre maison. »

En 2020, Dreame Technology a déjà lancé les robots aspirateurs F9 et D9, qui offrent respectivement la navigation LiDAR SLAM et vSLAM. Le Dreame Bot L10 Pro devrait être disponible sur Amazon et AliExpress ce printemps.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology, une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils ménagers intelligents, est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs à l'échelle mondiale grâce à la technologie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1454560/Dreame_Bot_L10_Pro.jpg

