Citi, Goldman Sachs, ING, Société Générale, Standard Chartered et UniCredit travaillent ensemble à l'élaboration d'un accord de financement axé sur le climat pour appuyer la décarbonisation du secteur de l'acier.

NEW YORK, 27 mai 2021 /CNW/ - Plusieurs grands prêteurs du secteur de l'acier (Citi, Goldman Sachs, ING, Société Générale, Standard Chartered et UniCredit) se sont réunis afin de définir les normes d'action communes entourant la décarbonisation de l'acier en vertu d'un accord de financement collectif axé sur le climat. Les banques ont formé le groupe de travail financier lié à l'acier et axé sur le climat, facilité par le Center for Climate-Aligned Finance du RMI, dans le but d'élaborer un accord soutenu par l'industrie avant la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique prévue en novembre 2021 (COP26). L'accord permettra d'établir des règles du jeu équitables pour mesurer les progrès réalisés par rapport aux cibles climatiques du secteur de l'acier, et servira de plateforme pour appuyer la décarbonisation du secteur.

Différentes technologies à faibles émissions de carbone sont déjà implantées dans de nombreuses industries. Cependant, pour le secteur de l'acier, qui émet environ 7 % des émissions énergétiques mondiales et qui dépend fortement du charbon, les solutions de rechange commercialement viables en sont encore à un stade précoce. L'intensité des émissions de carbone du secteur suscite des attentes chez les institutions financières et les amène à appuyer sa décarbonisation.

Le groupe de travail dirigé par ING et codirigé par Société Générale est composé de hauts représentants des équipes responsables des clients des secteurs métallurgiques et miniers de chaque institution financière. Le groupe de travail établira la portée, les tendances en matière d'émissions, les méthodologies et la structure de gouvernance de l'accord de financement collectif axé sur le climat en collaboration avec les initiatives existantes.

L'accord s'inspirera du Poseidon Principles, le premier accord de financement axé sur le climat spécifique à un secteur, soit le transport maritime. Élaboré grâce à la collaboration de multiples intervenants, comme les grands prêteurs, les sociétés industrielles et les experts du secteur du transport des marchandises, le Poseidon Principles ouvre la voie à un cadre semblable au sein d'autres secteurs.

Cet effort s'inscrit dans le cadre du partenariat Mission Possible, une alliance d'organismes sans but lucratif de premier plan et de plus de 400 entreprises qui travaillent à accélérer la décarbonisation industrielle dans sept secteurs, dont celui de l'acier. Au sein du partenariat Mission Possible, le groupe de travail participe à la Net-Zero Steel Initiative (NZSI), qui regroupe certains des plus grands producteurs et fournisseurs d'acier au monde. Le Center for Climate-Aligned Finance du RMI facilitera l'engagement entre le groupe de travail et la NZSI pour garantir l'harmonisation des objectifs des sidérurgistes et des prêteurs.

« La formation du groupe de travail financier lié à l'acier et axé sur le climat n'est que la première étape du parcours vers un secteur de l'acier axé sur le climat », a déclaré James Mitchell, directeur du Center for Climate-Aligned Finance.

