La plus récente mouture du programme Music Liberates Music de la marque de rhum emblématique utilisera un logiciel de pointe d'IA générative pour créer un collectif mondial d'artistes avec les meilleurs talents de production de Boi-1da.

TORONTO, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Poursuivant sa mission de soutenir les talents émergents, BACARDÍ s'allie de nouveau au producteur canadien Boi-1da, lauréat d'un prix Grammy, et lance cette année The Concept A.I.bum dans le cadre du programme de longue date « Music Liberates Music ». Le microalbum paraîtra en novembre. Il présentera les œuvres de cinq artistes prometteurs d'un peu partout dans le monde à l'occasion d'un projet unique en son genre qui explorera la manière dont l'intelligence artificielle (IA) peut favoriser les talents émergents et leur offrir des possibilités sans précédent. Pour la première fois depuis le début du programme, chaque artiste pourra créer plusieurs démos sur la musique rythmique de Boi-1da. Le producteur primé utilisera une IA générative qu'il aura entraînée, pour produire un ultime morceau incroyable. Les adeptes pourront écouter toutes les pistes sur le premier microalbum généré par IA de Boi-1da.

« Je suis ravi de travailler avec BACARDÍ sur cette nouvelle mouture révolutionnaire de Music Liberates Music, qui utilise l'IA en pour enrichir la créativité humaine, déclare Boi-1da. L'une des responsabilités les plus gratifiantes que j'ai en tant que producteur est de travailler avec des talents prometteurs. Grâce à The Concept A.I.bum, nous avons donné un accès sans précédent à mon style bien personnel de production. Je suis en mesure de travailler avec un collectif mondial d'artistes et de leur laisser leur autonomie créative. La musique comme art évolue continuellement grâce aux technologies innovantes. Avec l'IA, je crois que nous pouvons révolutionner l'industrie de la musique pour de bon si nous la considérons comme un moyen d'améliorer l'élément "humain", et non pour le remplacer. »

The Concept A.I.bum comprendra des morceaux de l'artiste R&B canadienne Savannah Ré, de la chanteuse britannique Bellah, du rappeur d'origine ghanéenne Blackway et des chanteurs R&B américains Floyd Fuji et Kyle Dion. Pendant plusieurs semaines, chaque artiste intégrera ses morceaux dans un outil d'IA générative de pointe, que Boi-1da a entraîné avec des rythmes inédits et qui apprendra les sons et la cadence du style musical unique du producteur. Il les peaufinera ensuite avec ce dernier, pour présenter une ultime chanson sur le microalbum qui paraîtra en novembre.

« Nous proposons Music Liberates Music pour une cinquième année aux artistes et aux adeptes. Nous continuons de soutenir fièrement les talents émergents avec de nouvelles ressources qui stimulent la créativité et la collaboration », déclare Laila Mignoni, responsable mondiale des communications marketing de la marque du rhum BACARDÍ. « En fin de compte, notre objectif est de présenter des artistes émergents de l'industrie et de leur offrir des possibilités. Il a donc été passionnant d'étendre les capacités de Boi-1da, et de lui permettre de collaborer avec plusieurs artistes sur plusieurs pistes simultanément à titre de producteur. Nous savons que les échanges entourant l'IA ont été difficiles, c'est pourquoi il a été essentiel d'aborder ce projet avec le plus grand respect et la plus grande protection des artistes pour développer ce nouvel outil. La technologie est, et devrait toujours être, complémentaire et sécuritaire pour les créateurs. »

Comme lors de chaque édition du programme Music Liberates Music, toutes les recettes du projet seront remises directement aux artistes participants. Tous les droits d'auteur et les revenus qui en découlent restent la propriété des artistes et de Boi-1da. Les adeptes pourront se procurer le vinyle en édition limitée de The Concept A.I.bum, et écouter gratuitement les morceaux sur les plateformes de diffusion en continu, comme Spotify, en novembre prochain.

