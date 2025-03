Le RGCQ - Outaouais annonce la nomination de Me Richard M. LeBlanc à titre de président du conseil d'administration

GATINEAU, QC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le chapitre d'Outaouais du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) a le plaisir d'annoncer la nomination de Me Richard M. LeBlanc au poste de président du conseil d'administration. Me LeBlanc, bien connu dans le domaine de l'habitation et actuellement secrétaire du RGCQ provincial, mettra son expertise et son engagement au service de la région de l'Outaouais, en visant notamment à améliorer la gestion et la gouvernance des copropriétés, tout en faisant progresser les dossiers clés relatifs à ce secteur.

Me LeBlanc entend s'attaquer au désintéressement des autorités municipales face à la copropriété ainsi que de forcer le gouvernement provincial à finalement accoucher de la réforme dans le domaine de la copropriété. Selon lui, l'Outaouais est en retard par rapport à d'autres provinces canadiennes, particulièrement l'Ontario, qui a entrepris une réforme de la copropriété il y a plus de 17 ans. Cette situation a des répercussions directes sur la qualité de vie des copropriétaires et sur le marché de l'immobilier.

« L'Ontario a amorcé sa réforme il y a plus de 17 ans et depuis lors, l'Outaouais québécois est à la traîne, ce qui a des impacts quotidiens sur le marché de l'immobilier et sur la qualité du bien-vivre en copropriété en Outaouais. Cette situation ne peut perdurer ; 17 ans, c'est 17 ans de trop… » a déclaré Me LeBlanc. « Il est grand temps que les autorités municipales et provinciales se saisissent de ce dossier. Le statu quo n'est plus acceptable pour les copropriétaires de l'Outaouais, et il est urgent que le gouvernement provincial prenne des mesures concrètes pour réformer la copropriété. »

Il insiste également sur le fait que les enjeux de la copropriété, loin d'être des préoccupations secondaires, affectent profondément le quotidien des citoyens, notamment en matière de gestion immobilière, de gouvernance et d'accès à la propriété.

De plus, selon les données disponibles et l'analyse prospective du secteur de la construction et de la rénovation résidentielles au Québec, présentée dans le « Bulletin de l'habitation - Prévisions 2025-2026 » publié par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), la construction de copropriétés à Gatineau a enregistré un faible nombre de mises en chantier en 2023 et 2024*. Les prévisions pour 2025 et 2026* indiquent une légère augmentation, mais les volumes demeurent faibles.

« Si nous voulons un marché immobilier prospère, accessible et une meilleure qualité de vie pour les Québécois vivant en copropriété, il faut qu'on mette en place des solutions concrètes, dès maintenant. Nous devons nous inspirer de ce qui a été fait ailleurs, tout en prenant en compte les réalités et les besoins uniques de notre région. »

Le RGCQ Outaouais, sous la direction de Me LeBlanc, poursuivra sa mission de défendre les intérêts des copropriétaires et des gestionnaires d'immeubles en copropriété. Le RGCQ se donnera pour objectif d'agir en tant que catalyseur du changement, afin de faire entendre la voix des copropriétaires et de faire avancer les réformes nécessaires dans le secteur.

* Les données figurent dans le « Tableau 4 : Mises en chantier résidentielles - RMR de Gatineau », au point « 3.1.3 Gatineau : les répercussions de la crise de l'habitation à Ottawa », du Bulletin de l'habitation - Prévisions 2025-2026 de l'APCHQ.

À propos du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)

Le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) est un organisme à but non lucratif qui prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. Il veille à l'intérêt des copropriétaires et administrateurs au sein de ce mode d'habitation, mais également à ce que les gestionnaires d'immeubles livrent des prestations respectueuses de l'éthique.

Porte-parole par excellence des copropriétaires, des administrateurs et des gestionnaires d'immeubles, le RGCQ assure, depuis toujours, une standardisation de la gérance et de l'administration en copropriété. Cette uniformisation permet, sans conteste, le maintien de la valeur du capital des unités appartenant aux copropriétaires. L'entretien et la conservation du bâti représentent sa principale raison d'être. Pour en apprendre davantage, visitez rgcq.org .

