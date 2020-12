Le RFSPI se dote d'une nouvelle identité visuelle et réfléchit à la prochaine année

CONQUÊTE 2021- Sommet des Leaders

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Ce matin, près d'une centaine de participants issus des firmes de services professionnels indépendantes québécoises se sont regroupés afin de réfléchir aux impacts et aux opportunités amenés par la pandémie, pour présenter la nouvelle identité visuelle ainsi que les prochaines étapes pour le Regroupement. Animé par Alex Van Dieren, coprésident de Orkestra, le sommet a permis de faire un portrait de l'actualité autant locale, américaine qu'internationale ainsi que ses impacts sur le monde entrepreneurial québécois.

L'événement a débuté par un mot de bienvenue de l'homme d'affaires Charles Sirois. Au-delà des changements imposés par le contexte de la Covid-19, M. Sirois a insisté sur le fait que la transformation numérique est une réalité très importante et remplie d'opportunités. Face au combat d'idées entre la certitude et le doute, on retrouve, selon lui, la foi versus les faits et la science. C'est ce combat qui mobilise nos voisins du Sud depuis plusieurs années.

Monsieur Sirois a laissé les participants sur un message d'espoir en présentant l'entrepreneuriat sous diverses étapes qui, selon lui, en démontrent sa pertinence : le rejet du statu quo qui se reflète dans une vision, la vision qui devient conviction, le passage à l'action et la persévérance. L'entrepreneuriat fait évoluer la société en étant un moteur de l'innovation. C'est dans cet esprit que les firmes de services professionnels indépendantes entendent poursuivre leur développement et leur croissance.

Par la suite, John Parisella, conseiller stratégique au Cabinet de relations publiques NATIONAL, est revenu sur l'élection présidentielle américaine. Il a présenté le contexte particulier dans lequel se sont déroulées les élections générales américaines de novembre dernier, c'est-à-dire la pandémie mondiale, le recul économique et les tensions raciales. Tout en présentant les résultats et les dates importantes à venir, il a amené certaines lumières sur ce qui devrait être attendu de l'administration Biden-Harris, et ce particulièrement au niveau des relations avec le Canada et le Québec. Les membres ont eu plusieurs questions pour lui, notamment au niveau des impacts économiques de la transition vers la nouvelle administration et la nouvelle présidence.

Finalement, Jean-Pierre Lessard et François Boutin-Dufresne de Aviséo ont présenté l'actualité internationale de l'Écosse au continent africain en passant par l'Asie, puis les États-Unis et finalement par chez nous, au Québec. Il y avait beaucoup à dire sur le développement économique et les prévisions des différents gouvernements.

Ces conférences ont permis d'introduire Mario Mercier de Compagnie et Cie, Vicky Boudreau de Bicom et Pierre Léonard de Brandbourg Marketing, qui sont venus nous présenter la nouvelle identité visuelle du Regroupement. Celle-ci a été dévoilée aux membres, mais ne sera dévoilée au public qu'en janvier. L'objectif de cette nouvelle identité étant de focaliser sur l'importance du volet local de nos entreprises de services professionnels et ainsi faciliter leur identification rapide.

Selon l'un des porte-paroles du RFSPI, le président de Talsom, Olivier Laquinte, l'activité d'aujourd'hui avait comme ambition d'aller chercher l'avis des membres et leur permettre d'échanger sur les perspectives d'avenir et les pistes d'action qui mèneront le RSFPI à une autre étape de son développement. « Après la sensibilisation en 2020, nous passons en mode action en 2021 » ont mentionné les participants à l'unisson.

À propos de RFSPI

Réunissant 225 firmes de services professionnels indépendantes en comptabilité, en relations publiques, en communication, en gestion, en publicité, en opérations, en recrutement, en technologies, en ressources humaines, en droit et en stratégie, le RFSPI souhaite jouer un rôle prépondérant dans la relance de l'économie québécoise. Le RFSPI constitue une voix forte et rassembleuse de l'industrie des services professionnels de direction et de propriété québécoise. Pour en savoir plus : firmesindependantes.com

