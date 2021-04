Le RFSPI devient les Services professionnels d'ici - Un guichet unique pour accélérer la relance économique à travers l'achat local

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Près d'un an après sa création, le Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes (RFSPI) qui regroupe aujourd'hui plus de 250 firmes à propriété québécoise, devient les Services professionnels d'ici et lance professionnelsdici.com. À travers cette nouvelle identité, le regroupement souhaite encourager l'achat local de services professionnels en valorisant la qualité et la diversité des expertises nées et développées au Québec.

« Afin de simplifier la prospection et de favoriser l'achat local auprès des décideurs, nous souhaitions structurer le secteur de services professionnels tout en valorisant la diversité des expertises québécoises. C'est désormais chose faite à travers Services professionnels d'ici qui a été mis sur pied grâce à la mobilisation sans faille de nos membres depuis le premier jour de la création du regroupement » se félicite Olivier Laquinte, porte-parole de Services professionnels d'ici.

Mobiliser les services professionnels d'ici pour bâtir la richesse collective du Québec

Rouage essentiel de l'économie québécoise, les services professionnels représentent un secteur d'importance avec plus de 336 000 emplois et une participation au PIB du Québec de 24,4 G$ en 2020. Le regroupement a vu le jour au cœur de la première vague de la pandémie de COVID-19 afin d'offrir une réponse collective aux enjeux économiques auxquels les décideurs étaient confrontés. Un an après, la plupart de ces enjeux demeurent inchangés.

C'est dans ce contexte, que le regroupement souhaite mobiliser la force et l'intelligence collective de son réseau qui compte désormais plus de 250 entreprises de 10 employés et plus, des leaders établis comme de jeunes pousses prometteuses, pour proposer à travers cette nouvelle plateforme une offre unique aux décideurs, afin d'accélérer la relance économique à travers l'achat de services professionnels d'ici.

Les investissements dans les firmes indépendantes québécoises profitent non seulement à la santé de l'industrie, mais ont également un effet multiplicateur dans la relance.

Inciter le gouvernement et les grandes institutions à prioriser les services professionnels d'ici

Dans son budget 2021-2022 présenté le 25 mars dernier par le ministre des Finances, M. Éric Girard, le gouvernement du Québec entend favoriser l'expertise et l'achat québécois, à travers notamment le dépôt par le Centre d'acquisitions gouvernementales, dès ce printemps, d'un plan des acquisitions gouvernementales, qui prendra en compte l'achat québécois dans les stratégies d'acquisition de biens et de services.

Un plan très attendu par les Services professionnels d'ici, qui espèrent obtenir une juste part des contrats gouvernementaux. Ils peuvent déjà compter sur l'engagement de plusieurs chefs de file québécois qui ont fait le choix de faire confiance aux expertises locales pour les accompagner dans la relance, parmi lesquels Cogeco, Dermolab, Énergir, Groupe Sélection, Guillevin et Manac (voir citations ci-dessous).

Les Services professionnels d'ici poursuivront leur développement au cours des prochains mois, à travers la mise en place d'une gouvernance et d'une nouvelle administration, et en accueillant de nouveaux membres au sein du regroupement.

Citations

« Par sa nature, Cogeco agit à l'échelle locale, animée par le développement social, culturel et économique des communautés qu'elle dessert. Chaque jour, nous pouvons compter sur l'expertise d'entreprises et de firmes québécoises pour nous aider à satisfaire nos clients. Cette richesse collective est essentielle à notre croissance et nous sommes très fiers de pouvoir soutenir l'initiative Services professionnels d'ici. »

Marie-Hélène Labrie

Première vice-présidente et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie de Cogeco

« Dermolab Pharma est une entreprise fièrement québécoise et canadienne. Nous travaillons activement avec des partenaires d'ici, car leurs compétences, leur passion et leur proximité sont des atouts indéniables pour nous aider à réaliser nos projets. »

Robert P Boisvert,

Président de Dermolab

« Chez Énergir, nous croyons que de favoriser une approche locale en matière d'approvisionnement en services professionnels bénéficie à toute la collectivité. En soutenant nos entrepreneurs, on investit dans un moteur clé de notre économie et on fait rayonner le talent d'ici. »

Frédéric Krikorian,

Vice-président, Développement durable, Affaires publiques et gouvernementales chez Énergir

· « Groupe Sélection place l'innovation au cœur de ses objectifs afin de favoriser le bien-être et la qualité de vie de ses résidents et locataires. Le Québec est une plateforme mondiale innovante et il est important pour nous de profiter de cette richesse pour optimiser nos produits et services. C'est grâce au savoir-faire d'entreprises d'ici que nous pouvons offrir des milieux de vie vibrants qui favorisent le rassemblement des générations. »

Audrey Anne Bouclin,

Directrice principale, Innovation de Groupe Sélection

« Notre siège social étant ici à Montréal c'est beaucoup plus efficace pour nous de travailler avec un réseau de professionnels d'ici. Nous avons développé un écosystème complet de professionnels afin de nous supporter lorsqu'une expertise très précise est requise, nos partenaires connaissent l'ADN de notre entreprise et ils comprennent la culture de Guillevin. »

Luc Rodier,

Président et chef de la direction de Guillevin

« Manac est une entreprise établie au Québec depuis maintenant 55 ans. Notre croissance et notre succès sont en très grande partie le résultat du soutien de nos clients de longue date, les transporteurs du Québec. Soutenir nos entreprises locales en produits ou en services est tout à fait naturel. Personne ne peut mieux comprendre nos besoins qu'une autre organisation québécoise. »

Charles Dutil

Président et chef de la direction de Manac

À propos des Services professionnels d'ici

Réunissant 250 firmes de services professionnels indépendantes en comptabilité, en relations publiques, en communication, en gestion, en publicité, en opération, en recrutement, en technologies, en ressources humaines, en droit et en stratégie, les Services professionnels d'ici souhaitent jouer un rôle prépondérant dans la relance de l'économie québécoise. Ils constituent une voix forte et rassembleuse de l'industrie des services professionnels de direction et de propriété québécoise. Pour en savoir plus : professionnelsdici.com

SOURCE Services professionnels d’ici

Renseignements: Pour tout renseignement ou pour solliciter une entrevue avec un représentant des Services professionnels d'ici : Bertrand Legret, TACT : 514 804-2481/[email protected]; Hugo Morissette, Cabinet de relations publiques NATIONAL : 514 962-4648/[email protected]

Liens connexes

https://www.professionnelsdici.com/