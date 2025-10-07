Le RFAQ rend hommage à la contribution exceptionnelle de Janette Bertrand à l'égalité et à la liberté des femmes

MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) est fier d'annoncer que Janette Bertrand est lauréate du prestigieux Prix Réalisations 2025. Cette reconnaissance lui sera officiellement décernée lors de la 25e édition du gala Prix Femmes d'affaires du Québec, le 30 octobre prochain. Ce prix emblématique, présenté par Hydro-Québec, récompense chaque année une femme d'exception dont le parcours inspire et transforme profondément la société.

Femme de cœur, de lettres et d'idées, Janette Bertrand incarne plus de sept décennies d'engagement à faire tomber les barrières, à ouvrir les dialogues et à transformer notre regard collectif sur des enjeux humains, sociaux et féministes. Par ses écrits, ses prises de parole et son œuvre immense, elle a brisé des tabous, éveillé les consciences et contribué activement à l'avancement de l'égalité et de l'inclusion.

« Véritable pionnière, Janette Bertrand a fait entrer dans nos foyers des réalités trop longtemps passées sous silence, ouvrant un dialogue porteur d'empathie, de débat et de compréhension. De son courrier du cœur à ses grandes séries télévisées, en donnant la parole aux femmes et en exposant leurs défis, elle a inspiré toutes les générations à croire en leurs droits, en leurs désirs et en leur liberté. Animée par le courage et le refus des limites qu'on voulait imposer aux femmes, elle lègue un héritage précieux : un Québec plus égalitaire et plus humain. » déclare Ruth Vachon, Chef de la direction du Réseau des Femmes d'affaires du Québec. « C'est un honneur de la voir accepter cette reconnaissance qu'est le Prix Réalisations 2025 ».

Des chiffres significatifs puisque le concours célèbre cette année ses 25 ans. Un quart de siècle à faire rayonner l'excellence au féminin. Un anniversaire qui résonne avec les 100 ans de madame Bertrand.

La cérémonie officielle de remise des prix se tiendra lors du gala annuel Prix Femmes d'affaires du Québec, présenté par Desjardins, partenaire média : La Presse. Le 30 octobre prochain, ce seront près de 900 leaders et acteurs économiques de tout le Québec qui se réuniront pour une soirée grandiose au Palais des congrès de Montréal.

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec réitère ses félicitations les plus sincères et remercie humblement Janette Bertrand d'accepter de recevoir cet honneur entourée de notre grande communauté.

En 24 ans d'existence, 708 finalistes ont été honorées et 254 lauréates ont été primées lors du prestigieux gala annuel du concours Prix Femmes d'affaires du Québec. Nous croyons qu'il est de notre responsabilité de faire émerger de nouveaux modèles de femmes innovantes et ambitieuses, d'influencer la société et de contribuer à son évolution.

À propos du RFAQ

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Ces 13 dernières années, le RFAQ intensifie ses actions en misant sur la diversification des fournisseurs. Il accompagne et outille les entrepreneures afin qu'elles décrochent des contrats auprès de grandes entreprises. Il sensibilise également les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures. Notre contribution collective à l'inspiration, à la connexion et à la propulsion des entrepreneures et des femmes d'affaires du Québec est consolidée grâce à l'appui de partenaires majeurs du secteur économique québécois. En ce sens, le RFAQ est choyé de pouvoir compter sur le soutien indéfectible et structurant de trois partenaires piliers: la Banque de développement du Canada (BDC), Desjardins et uxpertise.

