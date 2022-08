LE RÊVE DE RON FARHA - MU INAUGURE UNE MURALE DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

MONTRÉAL, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - En réponse à une initiative citoyenne et de concert avec l'arrondissement de Ville-Marie, MU inaugure ce matin à 11h la murale Le rêve de Ron Farha en présence de Monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques et membre du comité exécutif responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie, de la famille de Ron Farha, ainsi que de l'artiste XRAY et des partenaires du projet. Située au cœur du Village, cette œuvre est une réinterprétation de la murale originale de sensibilisation à la lutte contre le VIH/sida, qui rendait hommage à Ron Farha, située à l'origine sur la rue Wolfe, afin de lui redonner une nouvelle vie.

La murale d'origine, peinte quelques temps après la mort de Ron Farha (1956-1993), marquait son œuvre et son combat, ainsi que celui des Montréalais et Montréalaises qui se sont battu·e·s contre la maladie et contre la discrimination. Cette fresque perpétue donc cet engagement, et constitue en soi un objet mémoriel, laissant une trace au sein de nos communautés.

C'est vraiment un privilège d'être présent aujourd'hui pour souligner l'engagement de Ron Farha. Cette nouvelle mouture de l'œuvre originale de Ron qu'a réalisé MU et l'artiste XRAY est une très belle manière de souligner son apport et celle de sa famille à la lutte contre le VIH/SIDA. C'est dans cet esprit de reconnaissance que l'arrondissement de Ville-Marie est heureux de soutenir le projet. - Robert Beaudry, Conseiller de Ville de Saint-Jacques, arrondissement de Ville-Marie.

XRAY (Bryan Keith Lanier) est un artiste multidisciplinaire basé à Montréal. Ayant beaucoup voyagé pendant son enfance, son art (comme sa vie) est un mélange de différentes mythologies et cultures. Reprenant des thèmes de l'art religieux et classique et les transposant à notre époque, XRAY crée des allégories qui évoquent souvent les pressions et les conflits de sa propre expérience et de la vie moderne en général. Rempli de références à l'histoire de l'art, il y a souvent des thèmes non exprimés et des couches de formes et de sens qui se cachent juste sous la surface des images qu'il présente.

L'homme d'affaires montréalais Ron Farha a fondé la Fondation Farha en 1992. Diagnostiqué du sida quelques années plus tôt, l'expérience de Ron avec la maladie l'a alerté du manque de soutien financier, médical et émotionnel offert aux personnes vivant avec le VIH. Il a décidé de devenir porte-parole et de créer une collecte de fonds pour les personnes atteintes du VIH/sida. Le rêve de Ron Farha : une grande marche dans les rues de Montréal, pour recueillir les fonds tant nécessaires, et pour sensibiliser la population à cette terrible maladie. Le 3 octobre 1993, la première édition annuelle de ÇA MARCHE avait lieu, rassemblant des milliers de participant·e·s de partout au Québec. À la mort de Ron, sa mère, Evelyn Farha, et ses sœurs ont repris le flam­beau. En vingt-cinq ans, et forte du soutien de centaines de bénévoles et de nombreux partenaires, la Fondation Farha a remis près de 10 millions de dollars à des organismes communautaires québécois offrant soins, services et éducation.

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 150 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

