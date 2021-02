Le retour du Hip-Hop à la télé québécoise

Un nouveau concept développé par Kevin Calixte (concepteur du Keke Show) et ses partenaires (MoCore Inc. et TMH Films Inc.) qui s'intitulera La Pause Hip-Hop. Celle-ci sera animée par un trio de mélomanes de musique Rap : Cyrano (animateur pour Rapolitik), DJ Crowd (DJ et producteur de musique) et Carmina (comédienne et slammeuse). Chaque semaine ils analyseront et débattront en table ronde le contenu de vidéoclips d'artistes locaux et internationaux qui leur tomberont sous la main. La première saison sera diffusée dès ce printemps sur les ondes de Natyf TV ainsi que sa nouvelle application mobile qui sera prochainement lancée.