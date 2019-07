Le retour de la légende! Début de la grande finale du WCG 2019 de XI'AN

La cérémonie d'ouverture était pleine de surprises et d'enthousiasme. 196 joueurs venus de 25 pays ont assisté à un match exceptionnel entre quatre joueurs légendaires de Warcraft III, « Moon » Jang Jaeho et « Lyn » Park Jun contre « Sky » Li Xiaofeng et « RW_TH000 » Huang Xiang, à la grande joie des spectateurs. L'équipe de « Moon » Jang Jaeho et « Lyn » Park Jun a gagné le match.

Durant le discours d'ouverture, Kwon Hyuk Bin, président du Comité WCG a encouragé les joueurs en déclarant : « WCG 2019 est une plate-forme pour la paix et le travail d'équipe, un endroit où les gens se réunissent et célèbrent leurs différences. L'amitié est encore plus importante que la compétition, la gloire et les prix, elle est primordiale. C'est le cœur du WCG. »

Durant l'événement de quatre jours, WCG tiendra des tournois de sports électroniques des 6 titres officiels, notamment Clash Royale, Cross Fire, DOTA2, Warcraft III, Arena of Valor et Hearthstone, en plus des matchs sur invitation de Starcraft II et Clash Royale.

Avec les tournois de sports électroniques, la grande finale du WCG 2019 de XI'AN présentera la vision des sports électroniques à venir, organisera le partage de connaissances et des forums d'entrainement, des festivals de musique électronique de classe internationale et des concours de costumade, créant un événement auquel tout le monde peut participer, établissant un tout nouveau modèle de festival international de sports électroniques.

