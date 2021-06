Le RESSAQ demande la médiation et désire être entendu

QUÉBEC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) négocie de bonne foi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis plusieurs mois déjà dans le but de renouveler son entente collective. Malheureusement, devant une impasse et très peu de progression, le regroupement représentant des ressources de type familial (RTF) a pris la décision de déposer une demande officielle au Ministère du Travail de l'Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS) pour que soit nommé un conciliateur-médiateur tel que le prévoit la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant.

« Nos membres, qui se dévouent corps et âme, 24 heures par jour, 365 jours par année, auprès des personnes vivant au sein de leurs ressources méritent d'être reconnus, et de l'être à leur juste valeur », souligne Hugo Légaré, président du RESSAQ. « Les propositions normatives et l'absence d'incitatifs financiers à la table de négociation ne sont pas significatives d'une reconnaissance de fond de l'excellent travail de nos membres ».

Alors que le Québec entame les phases progressives de son plan de déconfinement et que la situation épidémiologique s'améliore considérablement dans l'ensemble des régions de la province, les membres du RESSAQ estiment qu'il est plus que temps de mettre en place des solutions pérennes pour encadrer les services des milieux de vie en ressources de type familial (RTF). Rappelons que les ressources membres du RESSAQ offrent un milieu de vie authentique et complémentaire au milieu institutionnel en santé. Elles méritent une reconnaissance digne du travail d'exception et du dévouement des personnes œuvrant au sein de ces milieux.

Encore à ce jour, le RESSAQ se dit découragé de devoir lutter pour faire reconnaître le travail admirable et la contribution de ses membres au réseau de la santé et des services sociaux.

À propos du RESSAQ

Le RESSAQ est un regroupement qui lutte solidairement, depuis 2003, afin de permettre aux RTF et anciennes RI-MA de négocier d'égal à égal avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la reconnaissance de leur exceptionnelle contribution à la société québécoise. Sa mission est d'aider au développement des lieux de résidence adaptés dans le cadre de leur rôle lié à l'hébergement et à l'assistance des résidents, de défendre leurs droits, de promouvoir la qualité des services dispensés par les ressources, d'informer adéquatement ses membres et les accompagner dans leurs démarches. Il a pour objectif la mise en place d'un système législatif répondant au caractère particulier des ressources. Pour plus de renseignements : http://www.ressaq.com/

