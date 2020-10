Le RESSAQ demande au gouvernement du Québec de remettre en place rapidement la bonification pour les mesures d'hygiène

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la deuxième vague de la COVID-19 se fait ressentir partout au Québec, le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) déplore la fin de la bonification des dépenses de fonctionnement pour la couverture des mesures d'hygiène, de la part du gouvernement du Québec. La fin d'une telle mesure d'aide, rétroactive au 30 juin dernier, fragilise l'accès aux produits d'hygiène comme le désinfectant pour les mains. Par le fait même, elle met en péril la santé et la sécurité à la fois des ressources et des usagers, ce qui, au sein des ressources, génère de la peur et du stress. Encore récemment, les autorités gouvernementales demandaient aux ressources de type familial (RTF) d'appliquer rigoureusement les mesures de santé publique comme le lavage des mains et des surfaces notamment.

Une aide urgente pour du matériel essentiel

Depuis plus de six mois, les membres du RESSAQ travaillent sans relâche à préserver leur clientèle vulnérable de la pandémie et se retrouvent plus que jamais à bout de souffle et de ressources. La surcharge de travail, l'absence de ressources d'appoint, l'approvisionnement et l'utilisation de matériel d'hygiène supplémentaire et la pénurie de main-d'œuvre font en sorte que les ressources s'épuisent à respecter les consignes de la santé publique, et ce, sans obtenir ni reconnaissance ni soutien de la part du gouvernement.

« Jusqu'à présent, nous avons su éviter le pire dans nos ressources de type familial, et ce, grâce à l'excellent travail de nos membres. Or, la fin de cette bonification combinée à la deuxième vague de la pandémie pourrait totalement miner nos efforts des derniers mois », souligne Hugo Légaré, président national du RESSAQ. « Nos membres ont le cœur au ventre, mais sont épuisés et à risque. Nous demandons au gouvernement du Québec, et plus particulièrement au ministre de la Santé et des Services sociaux, de remettre urgemment en place cette bonification. Pour nous, le maintien des mesures sanitaires adéquates est essentiel, mais le gouvernement doit nous en donner les moyens ».

Précisons que le 7 août dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait la fin de la bonification des dépenses de fonctionnement pour la couverture des mesures d'hygiène qui était accordée aux membres du RESSAQ, et ce, rétroactivement au 30 juin 2020. Cette mesure offrait une bonification temporaire de 20% des dépenses de fonctionnement afin de prévenir la contagion afin d'effectuer l'achat de matériel de désinfection ou pour l'implantation de mesures d'hygiène dans les RTF, notamment. « Alors que le gouvernement du Québec ne cesse de répéter que la lutte à la COVID-19 est collective, il ne fait aucun sens pour le RESSAQ que cette aide financière, qui est essentielle à chacun de nos membres qui côtoient chaque jour une clientèle vulnérable, soit retirée », ajoute M. Légaré.

Plus spécifiquement, les RTF sont des lieux de résidence adaptés qui représentent une alternative en termes d'hébergement au Québec. Depuis leur fondation, les lieux de résidence adaptés sont devenus des lieux d'apprentissages variés, des milieux de vie dans lesquels activités, travail, tâches et responsabilités s'intègrent graduellement dans une routine de vie afin de procurer à sa clientèle un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Quotidiennement, les membres du RESSAQ fournissent un accompagnement de tous les instants aux usagers qui sont sous leur toit en les aidant à redonner un sens à leur vie, à tisser des liens sociaux et affectifs ou à terminer leur vie dans la sérénité.

À propos du RESSAQ

Le RESSAQ est un regroupement qui lutte solidairement, depuis 2003, afin de permettre aux RTF de négocier d'égal à égal avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la reconnaissance de leur exceptionnelle contribution à la société québécoise. Sa mission est d'aider au développement des lieux de résidence adaptés dans le cadre de leur rôle lié à l'hébergement et à l'assistance des résidents, de défendre leurs droits, de promouvoir la qualité des services dispensés par les ressources, d'informer adéquatement ses membres et les accompagner dans leurs démarches. Il a pour objectif la mise en place d'un système législatif répondant au caractère particulier des ressources. Pour plus de renseignements : http://www.ressaq.com/

SOURCE Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ)

Renseignements: Hugo Légaré, Président, RESSAQ ; Pour les demandes d'entrevue : Marie-Michelle Chartier, Conseillère, H+K Stratégies, Tél. : 514 435-7208, Courriel : [email protected]