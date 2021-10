Le RESSAQ conclut une entente de principe historique pour ses membres

QUÉBEC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Après plusieurs mois de négociation avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) se réjouit d'annoncer la conclusion d'une entente de principe. L'entente sera soumise pour être entérinée par les membres sous peu.

Depuis avril 2020, le RESSAQ représentant des ressources intermédiaires (RI) et de type familial (RTF) négocie de bonne foi avec le gouvernement du Québec dans le but de renouveler son entente collective et s'est investi, au cours des derniers mois, dans un processus de médiation.

« Nous sommes aujourd'hui très satisfaits, voire très fiers du chemin parcouru depuis le début des négociations et du processus de médiation pour atteindre la conclusion de cette entente de principe. En plus de contenir tous les gains officialisés avant même la signature de notre entente, celle-ci comporte des bonifications importantes pour nos ressources. Les résultats obtenus prouvent que le RESSAQ est un regroupement d'expérience et que la persévérance est clé. Nous sommes très heureux de voir le fruit de nos efforts récompensé. Nous sommes très confiants que les dispositions de notre nouvelle entente collective auront un impact positif dans notre quotidien à tous et apporteront des changements significatifs dans la vie des ressources que nous représentons », souligne Hugo Légaré, président du RESSAQ.

Un regroupement dévoué pour ses membres

Le RESSAQ lutte depuis des années à faire reconnaître le travail admirable et la contribution de ses membres au réseau de la santé et des services sociaux. Les ressources membres du RESSAQ offrent un milieu de vie authentique et complémentaire au milieu institutionnel en santé. Elles méritent une reconnaissance digne du travail d'exception et du dévouement des personnes œuvrant au sein de ces milieux.

À propos du RESSAQ

Le RESSAQ est un regroupement qui lutte solidairement, depuis 2003, afin de permettre aux RTF et anciennes RI-MA de négocier d'égal à égal avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la reconnaissance de leur exceptionnelle contribution à la société québécoise. Sa mission est d'aider au développement des lieux de résidence adaptés dans le cadre de leur rôle lié à l'hébergement et à l'assistance des résidents, de défendre leurs droits, de promouvoir la qualité des services dispensés par les ressources, d'informer adéquatement ses membres et les accompagner dans leurs démarches. Il a pour objectif la mise en place d'un système législatif répondant au caractère particulier des ressources. Pour plus de renseignements : http://www.ressaq.com/

Renseignements: Source : Hugo Légaré, Président, Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) | Pour les demandes d'entrevue ; Iman Marzouk, Conseillère, H+K Stratégies , Tél. : 581 309-7146, Courriel : [email protected]