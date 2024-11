Le Réseau ZEC se porte à la défense de la ZEC Batiscan-Neilson

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le Réseau ZEC dénonce les propos du maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain, à l'endroit des bénévoles qui siègent au conseil d'administration de la ZEC Batiscan-Neilson.

Rappelons que, lors du conseil municipal du 11 novembre dernier, le maire s'en est pris directement à la ZEC. Les propos tenus par le maire Duplain dépassent largement les bornes de la discussion publique civilisée. « Le maire Duplain encourage, par ses propos, une campagne d'intimidation à l'égard des administrateurs bénévoles de la ZEC et invite à la désobéissance civile. C'est inacceptable! », s'est désolée la directrice générale du Réseau ZEC, Myriam Bergeron.

Rappelons que le gouvernement du Québec a mandaté l'Association sportive Batiscan-Neilson de la région Saint-Raymond pour gérer la zec à des fins d'aménagement, d'exploitation et de conservation de la faune, mais que celle-ci demeure entièrement liée par la législation applicable. Dire que l'Association tente de nuire de quelque façon que ce soit aux motoneigistes, aux propriétaires terriens ou aux commerçants locaux est faux.

Droits de circulation

Contrairement au maire Duplain qui n'a de cesse de verser de l'huile sur le feu, la ZEC a toujours souhaité conclure une entente de bonne foi avec le Club motoneige Saint-Raymond.

C'est d'ailleurs ce qui s'est produit le 7 novembre dernier, lorsque la ZEC Batiscan-Neilson a conclu une entente avec le Club motoneige Saint-Raymond laquelle permet notamment aux motoneigistes membres de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) d'accéder aux sentiers fédérés situés sur le territoire de la ZEC sans que ceux-ci n'aient à acquitter individuellement les droits de circulation. En fait, un peu partout au Québec, des zecs et des clubs de motoneige concluent aisément des ententes de ce type pour assurer le passage équitable et sécuritaire des motoneigistes, le tout en respect des lois et règlements applicables.

Tous les utilisateurs des zecs du Québec doivent payer des droits de circulation tels que cela est d'ailleurs clairement édicté dans le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée de chasse et de pêche. Par ailleurs, le règlement offre la possibilité de conclure une entente entre une zec et une association à vocation récréative (tel un club de motoneige) par laquelle les deux parties s'entendent sur un montant forfaitaire annuel à payer à titre de droits de circulation sur le territoire de la zec. C'est ce qui a été fait dans le cas de la ZEC Batiscan-Neilson et le club de motoneigistes local.

SOURCE Le Réseau ZEC

