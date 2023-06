SAINT-EUSTACHE, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - UP centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés ouvre aujourd'hui ses portes à Saint-Eustache. Cette nouvelle clinique sera ouverte 7 jours/7, 365 jours par année, 12 heures par jour et offrira un ensemble de services d'urgences mineures et de consultations médicales aux enfants de 0 à 17 ans.

Le réseau UP s’agrandit avec l’ouverture d’une toute nouvelle clinique dans la région de Saint-Eustache. (Groupe CNW/UP centre d’urgences pédiatriques et soins spécialisés)

« Après plus de deux années de travail en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Laurentides et la communauté, c'est une véritable fierté pour le Centre UP d'ouvrir cette clinique dans la région des Laurentides. Avec le succès de notre premier centre situé à Brossard, nous avions hâte d'offrir aux enfants et aux parents de la rive nord de Montréal, le même service et un accès simplifié aux services de pédiatrie », mentionne Sasha Dubrovsky, Président et cofondateur de UP centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés.

« Nous sommes ravis de voir s'accroître l'offre de services pédiatriques sur le territoire des Laurentides. UP centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés sera un partenaire de choix qui permettra d'offrir des services complémentaires à ce que nous offrons dans nos hôpitaux. Plus d'acteurs pour desservir les familles, cela représente plus de services disponibles, ce qui nous permet de mieux répondre aux besoins de la population », a expliqué Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

« La vision d'UP est de créer un réseau de cliniques d'urgences pédiatriques dans plusieurs régions du Québec afin d'offrir un meilleur accès en communauté à des services médicaux pour la clientèle pédiatrique. Le tout en complémentarité et en partenariat avec l'offre déjà existante, le réseau et le ministère de la Santé. Nos équipes représentent un soutien important et essentiel pour la première ligne et les services de pédiatrie des hôpitaux », a ajouté le Dr. Dubrovsky.

« Notre équipe de professionnels de la santé ultraspécialisée se dédie au quotidien au bien-être de nos enfants et fait en sorte de rendre leur expérience positive et non traumatisante », explique le Dr Mher Barbarian, directeur médical et cofondateur.

À propos d'UP centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés : Fondé en 2018, UP est un réseau unique de centres d'urgences pédiatriques et soins spécialisés en pédiatrie situé dans la communauté, à proximité des patients. Grâce à une vision novatrice, à un modèle d'organisation de soins unique et à une équipe exceptionnelle, UP apporte un soutien considérable au réseau de la santé en offrant aux enfants et adolescents un accès à des soins et services adaptés à leur condition.

