Le Réseau Technoscience présente sa nouvelle structure organisationnelle et procède à un rajeunissement de son image de marque

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le Réseau Technoscience annonce une réorganisation territoriale de ses organismes membres et un renforcement de son image de marque. Ces changements seront graduellement mis en place pour la rentrée scolaire 2026 et les mois à suivre. Ils sont nécessaires à l'amélioration des capacités d'agir du Réseau et de ses membres et à l'évolution de ses programmes et concours scientifiques destinés aux jeunes Québécois de 4 à 20 ans.

Ainsi, le Réseau Technoscience passe de 9 à 5 organismes membres. Pour procéder à ces changements administratifs et de gouvernance, le Réseau Technoscience et ses membres sont accompagnés par leur grand Partenaire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE).

Voici la nouvelle organisation des membres du Réseau Technoscience, en place pour la rentrée scolaire 2026 :

Technoscience Pôles urbains : dessert Montréal et Laval. Audrey Nogues est nommée directrice générale.

dessert Montréal et Laval. Audrey Nogues est nommée directrice générale. Technoscience Horizon Sud : dessert l'Estrie, l'Outaouais et la Montérégie. Audrey Côté est nommée directrice générale.

dessert l'Estrie, l'Outaouais et la Montérégie. Audrey Côté est nommée directrice générale. Technoscience Cœur du Québec : dessert la Mauricie, le Centre-du-Québec, Lanaudière, les Laurentides et la Ville de Sorel-Tracy en Montérégie. Nancy Mignault est nommée directrice générale.

dessert la Mauricie, le Centre-du-Québec, Lanaudière, les Laurentides et la Ville de Sorel-Tracy en Montérégie. Nancy Mignault est nommée directrice générale. Technoscience Fleuve et Montagnes : dessert les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Simon Jomphe est nommé directeur général.

dessert les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Simon Jomphe est nommé directeur général. Technoscience Grands Espaces : dessert le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord. Marie-France Girard est nommée directrice générale.

Une nouvelle identité visuelle

Afin de représenter cette nouvelle structure et d'harmoniser l'image de marque du Réseau et des organismes membres qui ont tous changé de nom, l'identité visuelle a été revue et sera en développement durant les prochains mois. Le nouveau logo représente l'observation, le dépassement, la science qui sort du cadre. Pour suivre l'évolution de l'identité de marque et accéder aux logos et normes graphiques, cliquez ici.

« Cette nouvelle structure organisationnelle va permettre au Réseau Technoscience d'avancer plus efficacement et avec agilité pour maintenir un rôle de chef de file des activités scientifiques jeunesse et permettra aussi de mieux desservir les centres de services scolaires du Québec. Quant à la nouvelle identité de marque, elle est un levier important pour le développement de notre notoriété. Un grand merci aux équipes des membres du Réseau qui ont fait un travail incroyable pour rendre possible ce nouveau chapitre de notre histoire. »

Isabelle Jutras, directrice générale par intérim, Réseau Technoscience

À propos du Réseau Technoscience

Le Réseau Technoscience a pour mission de stimuler et de transmettre la passion des sciences, de la technologie et de l'innovation chez les jeunes tout en encourageant l'émergence d'une relève scientifique. Chaque année, plus de 160 000 jeunes de niveau primaire, secondaire et collégial sont rejoints par ses différents programmes : les Expo-sciences Hydro-Québec, les Défis technologiques, les animations scientifiques Les Débrouillards et les Innovateurs à l'école et à la bibliothèque, les Produits Clés en main et le Monde de Morgan. Dès la rentrée scolaire 2026, les programmes du Réseau Technoscience seront diffusés par 5 organismes membres présents partout au Québec. Le Réseau et ses membres sont soutenus financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise du programme NovaScience.

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SOURCE Réseau Technoscience

Renseignements : Lucie Kechichian, Directrice communications et marketing, Réseau Technoscience, [email protected], 514 577-3471