Le Réseau Résilience Aîné.es Montréal souligne l'importance de la participation sociale et citoyenne des personnes aînées pour une communauté inclusive

MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des aîné.es qui aura lieu le 1er octobre, le Réseau Résilience Aîné.es Montréal (RRAM) tient à souligner le rôle essentiel de la participation sociale et citoyenne des personnes aînées. Alors que l'inclusion et la solidarité sont au cœur des préoccupations du vivre ensemble, il importe de reconnaître et de valoriser cet apport majeur à la vie quotidienne de nos communautés.

Le rôle des personnes aînées dépasse largement celui de simples bénéficiaires des services sociaux et de santé. Leurs activités se déploient sur le marché du travail, dans les domaines du bénévolat ou de la proche aidance, sans oublier l'engagement citoyen. Ce faisant, elles contribuent à la cohésion sociale par leur expérience, leur savoir-faire et leur dynamisme.

La Journée internationale permet de célébrer cette contribution, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les personnes aînées deviennent de véritables partenaires. Leur intégration dans les lieux de prise de décision est pourtant indispensable si l'on veut bâtir une société équitable et résiliente capable de répondre aux défis du vieillissement de la population.

« Il est essentiel que les personnes aînées puissent contribuer au dynamisme de nos communautés en partageant leurs savoirs, leurs expériences et leurs expertises. C'est notre devoir de leur fournir les outils nécessaires pour qu'elles s'impliquent activement, en fonction de leurs capacités, » explique Barbara Fillion, ergothérapeute et agente de planification et de recherche - Équipe des personnes aînées dans la communauté et membre du Comité de pilotage du RRAM. « La participation sociale est un déterminant majeur de la santé et la participation citoyenne est un facteur clé de l'inclusion. En fin de compte, les personnes aînées ont le pouvoir de faire une réelle différence. »

Denise Veilleux, membre du Conseil citoyen du RRAM, ajoute : « La voix des personnes aînées doit résonner dans les débats publics. Nos expériences et notre sagesse collective peuvent et doivent enrichir les réflexions. Le Conseil citoyen du RRAM a d'ailleurs remis un mémoire au comité exécutif de la Ville afin d'obtenir la création d'un conseil des doyennes et doyens pour mieux vieillir et vivre à Montréal. »

Le RRAM invite les médias à les rejoindre pour mieux comprendre comment la participation sociale et citoyenne des personnes aînées contribue à leur santé et à leur épanouissement personnel, mais aussi à la vitalité des communautés.

À propos du RRAM

Le RRAM est le fruit de la démarche collective de huit organismes montréalais qui collaborent afin de favoriser l'inclusion, la participation sociale et la résilience des personnes de 55 ans et plus dans la région de Montréal. Nous croyons fermement que la participation sociale et citoyenne des personnes aînées est essentielle pour une société plus inclusive et plus résiliente. Depuis 2020, nous œuvrons afin de valoriser leur rôle et de sensibiliser la population à l'importance de leur intégration active dans les communautés.

Pour en savoir plus : https://resilienceaineemtl.ca

