Le Réseau québécois pour la réussite éducative, partenaire du Plan d'action jeunesse 2025-2030

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) et les instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative (IRC) ont été officiellement reconnus comme partenaires dans la mise en œuvre du prochain Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui vise à outiller pleinement les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie.

« Nous saluons ce plan audacieux du Secrétariat à la jeunesse, qui met en place trois chantiers de travail collaboratif et place la voix des jeunes et leurs besoins au cœur des priorités. La réussite éducative est l'un des piliers d'une société plus égalitaire, forte et prospère. Poursuivons ensemble nos efforts pour bâtir un Québec équitable et pleinement mobilisé autour de la réussite des jeunes », déclare Andrée Périard-Mayer, présidente du RQRE.

« Le Gouvernement du Québec peut compter sur le RQRE pour collaborer activement à la mise en œuvre du Plan d'action. Les IRC, grâce à leur approche collective et leur expertise en mobilisation et en accompagnement, sont bien positionnées pour soutenir ces efforts et garantir une action concertée et durable en faveur de la jeunesse québécoise », souligne Luce Lapierre, directrice générale du RQRE.

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres, les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative, de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

