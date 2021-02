Le Réseau pour une alimentation durable se réjouit de l'annonce du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada

MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé la création du nouveau Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada, désignant comme membres Gisèle Yasmeen, DG du Réseau pour une alimentation durable (RAD), et Melana Roberts, experte en politique alimentaire et militante pour la justice alimentaire, actuellement présidente du Conseil d'administration du RAD.

Le RAD mène depuis longtemps l'appel à la création d'un conseil national comme outil permettant à diverses perspectives de participer à l'élaboration des politiques, en particulier les voix de la société civile ainsi que celles des groupes sous-représentés tels que les peuples autochtones, les communautés racialisées, les femmes et les jeunes.

« La Covid-19 a mis en évidence le besoin urgent pour nous tous de travailler ensemble pour bâtir des systèmes alimentaires sains, durables et justes. Le nouveau conseil consultatif permettra de créer un consensus et un engagement afin de réaliser et de développer la vision ambitieuse mais essentielle et opportune de la Politique alimentaire pour le Canada », explique Mme Yasmeen.

La nécessité d'un organisme indépendant et multipartite comme celui-ci a été renforcée dans un rapport publié conjointement par le RAD et collaborateurs sur la gouvernance de la politique alimentaire en 2017, lequel a démontré un large soutien de la part des acteurs du système alimentaire pour travailler en collaboration en vue de la durabilité sociale, environnementale et économique.

Le conseil consultatif sera chargé de conseiller la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, sur les résultats prioritaires de la Politique alimentaire pour le Canada. Bien que dirigée par la ministre Bibeau, la politique exige une collaboration entre les différents ministères, domaines de travail et disciplines. Elle est également alignée sur les objectifs de développement durable des Nations unies, tels que l'engagement de mettre fin à la faim d'ici 2030.

« La politique alimentaire est une feuille de route vers une plus grande responsabilité et participation du public à la gouvernance des systèmes alimentaires. Nous avons désespérément besoin d'un leadership politique qui non seulement s'attaque aux niveaux croissants d'insécurité alimentaire, mais qui fasse également progresser la justice raciale et la souveraineté alimentaire pour les peuples autochtones », déclare Mme Roberts, qui s'engage activement à soutenir les initiatives communautaires de sécurité alimentaire à Toronto.

Nous comprenons le processus parallèle que le gouvernement entreprend avec les communautés autochtones dans le cadre d'une approche de nation à nation, mais soulignons la nécessité d'inclure une plus grande représentation des communautés autochtones au sein du conseil. Il existe également de nombreuses possibilités de donner la parole à des personnes d'origines encore plus diverses, notamment à des personnes de cultures différentes, à des personnes ayant une expérience de l'insécurité alimentaire et à des personnes travaillant dans des domaines voisins tels que la lutte contre la pauvreté.

