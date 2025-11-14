Le Réseau Mentorat met fin à ses activités

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Nous vous informons que le Réseau Mentorat et la Fondation de l'entrepreneurship cesseront leurs activités le 19 décembre prochain. Malgré tous les efforts déployés et le soutien de partenaires précieux, il a fallu en venir à la conclusion que le modèle de l'organisation n'était pas viable à long terme. Grâce au réseau de mentors et de partenaires créé au cours des 25 dernières années, le Réseau Mentorat demeure toutefois confiant que sa mission auprès des entrepreneurs va se poursuivre.

Un modèle financier intenable

Cette décision difficile était devenue la seule envisageable. Depuis plusieurs mois, l'équipe du Réseau Mentorat a exploré toutes les avenues pour revoir et consolider le modèle d'affaires, notamment des possibilités de partenariats, fusions et diversification de revenus. Le constat est clair: les revenus ne couvrent pas les dépenses et le contexte actuel limite les options.

Il faut savoir que le modèle du Réseau Mentorat reposait sur un équilibre entre subventions et revenus autonomes. Le contexte économique actuel limite considérablement les opportunités. En conséquence, les revenus autonomes ne suffisent pas à couvrir les dépenses, et les investissements requis pour transformer le modèle d'affaires ne peuvent être justifiés dans les conditions du marché.

Même avec une petite équipe performante, le maintien des activités n'est pas soutenable.

En somme, la conclusion s'imposait : la marche est trop haute. Le modèle, actuel n'est pas viable à long terme dans les conditions de marché.

Un héritage à préserver

Le Réseau mentorat va s'assurer de conserver et transmettre tous les outils et contenus développés au fil des ans afin que sa mission continue d'exister à travers ses partenaires.

Citations

« En dépit des efforts considérables pour trouver des solutions aux problèmes de financement, il a fallu convenir que le maintien des activités n'était pas viable. Il n'était plus possible de continuer. Je souhaite remercier l'équipe du Réseau Mentorat pour son engagement et sa ténacité, particulièrement dans les derniers mois, ainsi que tout le réseau de partenaires qui ont contribué à bâtir cet important réseau de ressources pour les entrepreneurs du Québec. »

- Frédéric Lalonde, président du Conseil d'administration de la Fondation de l'entrepreneurship

« C'est peut-être la fin du Réseau Mentorat, mais ce n'est pas la fin du mentorat. Au fil des ans, nous avons construit un réseau solide et engagé. Nous avons confiance que la mission de l'organisation puisse se poursuivre grâce à nos partenaires et aux mentors. Nous savons à quel point le mentorat peut avoir un impact positif chez les entrepreneurs, à la fois sur le plan humain, mais aussi pour la création de richesse collective. Dans le contexte de turbulence économique actuel, le mentorat demeure plus essentiel que jamais. »

- Karyne Alstream, directrice générale de la Fondation de l'entrepreneurship et du Réseau Mentorat

À propos de Réseau Mentorat

Né en 2000 sous l'impulsion de la Fondation de l'entrepreneurship, le Réseau Mentorat -- d'abord connu sous le nom de Réseau M -- est devenu, au fil du temps, une référence incontournable du mentorat pour entrepreneurs. Depuis sa création, plus de 14 000 entrepreneurs ont été accompagnés grâce à l'engagement de 3 600 mentors et mentores œuvrant au sein de 67 organismes partenaires partout au Québec.

Au Québec, le Réseau Mentorat compte sur l'appui majeur du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de Québecor et de Desjardins, ainsi que sur des partenaires de premier plan, notamment Cogeco Le Fonds, Développement économique Canada, Laval économique, Hydro-Québec, Intact Assurance, Léger et le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

