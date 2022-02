Le Réseau-IBC se réjouit du lancement de la consultation publique sur le projet de règlement visant à encadrer l'inspection en bâtiment au Québec et félicite la Régie du Bâtiment du Québec pour sa rigueur et sa diligence.

LAVAL, QC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis l'adoption du projet de Loi 16, le Réseau-IBC suit religieusement les travaux de la Régie du bâtiment du Québec (ci-après appelé « RBQ ») dont il salue d'ailleurs la rigueur et la diligence qui permettront d'aboutir très bientôt à une harmonisation des pratiques en matière d'inspection de bâtiment d'habitation au Québec et à une meilleure protection des consommateurs.

Enfin un encadrement de la profession d'inspecteur en bâtiment au Québec et une obligation d'inspection

Le Réseau-IBC salue l'arrivée imminente d'un encadrement digne de ce nom de la profession d'inspecteur en bâtiment au Québec dans lequel les officines et les querelles de clochers n'auront plus leur place. Encadrement qu'il réclame depuis son arrivée dans l'industrie en 2018 et, auquel, il est très fier d'avoir largement contribué.

L'obligation d'inspection pour les bâtiments de 25 ans et plus est aussi une excellente nouvelle, tant pour les acheteurs que pour le maintien et l'amélioration du patrimoine bâti du Québec.

Le Réseau-IBC réclame cet encadrement de la profession depuis son arrivée dans l'industrie en 2018 et, est très fier d'y avoir largement contribué. Le lancement beaucoup plus tôt que prévu, par la RBQ, de la consultation publique sur le projet de règlement visant à encadrer une fois pour toute la profession d'inspecteur en bâtiment au Québec, est un très grand pas vers la bonne direction.

Le Réseau-IBC est mobilisé pour suivre de près et participer activement à la consultation publique

Le Réseau-IBC suivra la consultation publique sur le projet de règlement qui est déposé aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit en effet d'une étape cruciale du processus d'encadrement de la profession d'inspecteur en bâtiment au Québec, tel que prévu par la Loi 16. Il n'hésitera pas à faire part de ses commentaires à la RBQ, comme il l'a d'ailleurs fait à la Commission de l'aménagement du territoire lors de l'étude détaillée du projet de Loi 16, voyant sa proposition d'amendement de l'article 86.12 du Chapitre V.1 du projet de loi, adopté tel que proposé.

Le Réseau-IBC interviendra auprès de la RBQ, avec pour seuls objectifs, la protection des québécois qui retiennent les services d'un inspecteur en bâtiment et la revalorisation de la profession, et ce, comme ce fut le cas auprès du BNQ lors de la consultation publique qu'il a tenue sur le projet de norme BNQ 3009-500 Pratiques pour l'inspection d'un bâtiment d'habitation.

Fin du paternalisme de l'OACIQ dans l'inspection en bâtiment

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (ci-après appelé «OACIQ») a, pendant trop longtemps, induit les courtiers immobiliers et le public en erreur en décidant illégalement et arbitrairement, avec ces acolytes, de qui était qualifié pour pratiquer librement la profession d'inspecteur en bâtiment au Québec. Les travaux qui débutent aujourd'hui permettront de tracer, une fois pour toute, une ligne claire sur qui sera habilité à pratiquer légalement la profession d'inspecteur en bâtiment au Québec et permettra à l'OACIQ de se concentrer sur son mandat, assurer la protection du public qui utilise les services de courtage immobilier.

«Nous sommes soulagés. Il était temps que l'industrie soit libérée du joug de cet organisme.», affirme Joseph Flaubert Duclair, le Président du Réseau-IBC.

Les inspecteurs du Réseau-IBC sont mobilisés pour servir les Québécois

Les inspecteurs en bâtiment du Réseau-IBC sont mobilisés pour accompagner les Québécois qui désirent inspecter une propriété. Que ce soit pour une inspection, prévente, préachat ou préréception, nos inspecteurs en bâtiment certifiés sont disponibles pour vous assister.

À propos du Réseau-IBC

Le Réseau-IBC est un réseau organisé et structuré d'inspecteurs en bâtiments certifiés dont le principal but est de regrouper, sous une même bannière, la crème de l'industrie québécoise de l'inspection en bâtiment afin de :

mieux coordonner nos actions en vue de défendre nos intérêts socio-économiques et de promouvoir, valoriser et faire rayonner notre belle profession;

s'assurer que les québécoises et québécois aient accès, en tout temps, à des services d'information, de conseil, de sensibilisation, d'aide et d'accompagnement, d'une excellente qualité, en matière d'inspection en bâtiment, et ce, partout à travers la province.

