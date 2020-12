Le Réseau FADOQ se raconte dans un nouveau livre

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Pour clore l'année de son 50e anniversaire de fondation, le Réseau FADOQ publie un livre intitulé Un parcours d'exception, véritable portrait social d'un Québec souvent pris au dépourvu par les défis du vieillissement accéléré de sa population.

Écrit par Johanne Mercier, ce livre raconte cinq décennies de lutte pour briser l'isolement des aînés. Il met en lumière le contexte ayant incité ce qui allait devenir la plus grande organisation de personnes de 50 ans et plus au pays à mettre en place de nombreuses initiatives pour favoriser la socialisation et l'inclusion.

« Grâce à ce livre, on constate que le Réseau FADOQ a évolué au même rythme que la société québécoise, se redéfinissant constamment en fonction des nouveaux besoins des personnes de 50 ans et plus. Demeurant bien de son temps et plus que jamais pertinent », explique Johanne Mercier.

Être membre FADOQ, un geste citoyen

Ce livre abondamment illustré de photos d'archives détaille les trois grands pans de la mission du Réseau FADOQ, soit la défense des droits collectifs, la création d'activités de loisirs et de programmes sociaux ainsi que la promotion des rabais offerts à ses membres.

Aussi, on en apprend davantage sur les motifs qui ont poussé une travailleuse sociale du nom de Marie-Ange Bouchard à fonder le premier club de l'âge d'or francophone en Amérique du Nord, au tournant de la Révolution tranquille. On comprend l'urgence de mettre sur pied des activités pour briser l'isolement des aînés. On constate le caractère crucial des programmes sociaux qui ont fait la renommée de la FADOQ. Et l'on réalise que, malgré des gains majeurs en matière de droits collectifs, il y a encore beaucoup à faire pour que les aînés occupent enfin la place qui leur revient dans la société québécoise.

D'où l'importance pour le Réseau FADOQ d'utiliser la force que lui confèrent ses 550 000 membres pour exercer son influence auprès des décideurs politiques.

« La reconnaissance de la contribution des aînés est la pierre angulaire de leur inclusion sociale et de leur pleine participation à l'édification du Québec de demain. Notre organisation veillera dans les prochaines années à ce que les aînés soient considérés comme des citoyens à part entière. Avoir sa carte FADOQ est le geste citoyen le plus susceptible d'aider les Québécois et les Québécoises de 50 ans et plus », affirme la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le livre Un parcours d'exception peut être commandé en ligne sur le site Web du Réseau FADOQ.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

