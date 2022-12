Le Réseau FADOQ salue la bonification du crédit d'impôt pour soutien aux aînés dès cette année

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ salue la bonification du crédit d'impôt remboursable pour soutien aux aînés dès la prochaine déclaration de revenus, confirmée aujourd'hui lors de la mise à jour économique du ministre des Finances, Eric Girard. Cette mesure aidera grandement les personnes aînées qui y sont admissibles, lesquelles sont durement affectées par la hausse du coût de la vie.

En respectant son engagement de bonifier dès cette année cette mesure fiscale, qui fait passer le montant maximal de 411 $ à 2 000 $, le gouvernement du Québec permettra aux personnes aînées qui ressentent le plus les contrecoups de l'inflation de souffler un peu, dans un contexte économique difficile.

« Il était nécessaire que cette bonification s'applique dès la déclaration de revenus 2022, puisque la crise de l'inflation a lieu en ce moment. Ce crédit d'impôt sera le bienvenu pour les personnes aînées admissibles et les aidera à payer le loyer, l'épicerie et même, pour certains, leurs médicaments », souligne Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

La très grande majorité des régimes de retraite privés, pour ceux qui ont la chance d'en disposer, ne sont aucunement indexés. Bref, pour la plupart des personnes aînées, seuls les régimes publics sont ajustés en fonction du coût de la vie. Ceci fait en sorte qu'elles sont vulnérables lorsque le coût de la vie augmente de façon draconienne.

Avec la bonification de ce crédit d'impôt, le gouvernement du Québec serait en voie de respecter l'ensemble des mesures annoncées dans le cadre de son bouclier contre l'inflation. Il ne resterait plus que la baisse d'impôt pour la classe moyenne, qui pourrait être envisageable au prochain budget, selon ce que le gouvernement laisse entendre.

Regard vers le prochain budget

Évidemment, il y a encore d'autres moyens afin de venir en aide aux citoyens aînés et aussi pour encourager leur participation dans la société.

En vue du prochain budget, le Réseau FADOQ s'attend à ce que le gouvernement en fasse plus pour les travailleurs d'expérience, alors que l'on nage en pleine pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement Legault doit notamment concrétiser son engagement à rendre facultatives les cotisations au Régime de rentes du Québec pour les travailleurs de 65 ans et plus.

De plus, Québec devrait aussi rendre remboursable le crédit d'impôt pour prolongation de carrière, afin que les personnes qui ne paient pas d'impôt y aient droit.

Il s'agirait de moyens de les motiver à prolonger leur carrière, dans un contexte où ils font partie de la solution afin de réduire la pénurie de main-d'œuvre.

Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

