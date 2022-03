Le Réseau FADOQ plus écologique grâce à sa nouvelle application mobile

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Résolument de son temps, le Réseau FADOQ est fier de lancer sa toute nouvelle application gratuite pour les téléphones mobiles.

Avec l'application, les membres auront maintenant leur carte virtuelle FADOQ en tout temps sur leur téléphone intelligent. En renouvelant leur adhésion directement sur l'application, ils font le choix de conserver uniquement la carte virtuelle, ce qui évite d'imprimer une carte en plastique et de l'envoyer dans une enveloppe par la poste.

« Il s'agit d'une étape importante pour le Réseau FADOQ. Nous sommes heureux de pouvoir réduire notre empreinte écologique. L'application mobile contribuera à la qualité de vie de nos membres en leur faisant économiser temps et argent », explique la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Il est maintenant encore plus facile de trouver les rabais que nous offrons. En effet, les 550 000 membres de notre organisation peuvent consulter au bout de leurs doigts les 1 000 rabais disponibles avec nos partenaires. En utilisant la géolocalisation, ils les trouveront à proximité de l'endroit où ils sont et ne manqueront aucune occasion d'économiser.

Le renouvellement simplifié

Des milliers de membres ont déjà choisi la carte virtuelle en renouvelant leur adhésion sur l'application en quelques clics seulement. En plus de pouvoir effectuer leur renouvellement de façon sécuritaire sur l'application, les membres recevront une alerte quand il sera temps de le faire.

Notre application est disponible pour les téléphones mobiles Android et iPhone. Elle peut être téléchargée sur Google Play ou l'App Store.

Pour souligner l'arrivée de notre application, les membres FADOQ sont invités à participer au concours Jamais sans mon appli. Au cours de la prochaine année, nous ferons tirer la location d'un véhicule récréatif de CanaDream pour cinq nuits ainsi que trois prix de 1 000 $ en argent. Pour participer au concours, les membres doivent télécharger l'application mobile FADOQ et avoir une carte de membre valide au moment du tirage.

Pour plus d'informations sur notre application mobile, consultez le www.fadoq.ca/app.

Avec près de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller en communications Réseau FADOQ, 514 975-2016, [email protected]