Le Réseau FADOQ partage son expertise à la 15e conférence de la Fédération internationale sur le vieillissement

NIAGARA FALLS, ON, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ contribuera à la 15e conférence mondiale de la Fédération internationale sur le vieillissement (IFA), qui se tient du 9 au 12 novembre à Niagara Falls, en partageant sa grande expertise sur tous les dossiers qui touchent les personnes aînées.

Le Réseau FADOQ est l'un des partenaires principaux de cet événement qui compte plus de 1000 participants en personne ou virtuellement, dont de nombreux experts et leaders d'opinion du monde entier.

La présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, et le directeur général de l'organisation, Danis Prud'homme, seront présents sur place. Mme Tassé-Goodman prononcera une allocution pour ouvrir la troisième journée de la conférence.

La 15e édition de cette conférence s'articulera autour de cinq thèmes clés liés au vieillissement :

Âgisme

Villes et collectivités amies des aînés

Soins de santé de première ligne

Soins de santé de longue durée

Personnes aînées et pandémies

« Plus que jamais, cette conférence internationale a sa raison d'être, souligne Mme Tassé-Goodman. Pour le Réseau FADOQ, c'est un plaisir et un privilège de pouvoir collaborer avec tous les participants à cette conférence. »

Les membres de l'IFA s'assurent que les droits des personnes aînées sont respectés. Ils ont aussi pour objectif d'influencer les politiques afin que les aînés puissent vieillir dans les meilleures conditions, particulièrement en ce moment en raison des conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19.

« Aujourd'hui, j'ai la conviction que nous pouvons tirer des leçons de ce sombre épisode et que tous ensemble, nous ouvrons indubitablement la voie à des jours meilleurs », déclare Mme Tassé-Goodman.

La Fédération internationale sur le vieillissement est un organisme non gouvernemental composé d'organisations membres provenant de près de 80 pays. L'IFA a le statut de consultant auprès des Nations unies (ONU). Elle collabore aussi avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en tant qu'actrice non étatique.

Cette conférence devait originellement avoir lieu en novembre 2020, mais a été reportée en 2021 en raison de la pandémie.

Avec près de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

