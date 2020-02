Le Réseau FADOQ fera planter 50 000 arbres pour les futures générations

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ prend un virage vert en 2020 et s'engage résolument à faire sa part pour combattre le réchauffement climatique.

À l'occasion de son 50e anniversaire de fondation, le plus important regroupement de personnes de 50 ans et plus au Canada fera planter 50 000 arbres au cours de la prochaine année dans le cadre du programme EDEN Canada, une organisation non-gouvernementale dont la mission est de lutter contre les changements climatiques par la conservation et la restauration des écosystèmes et la sauvegarde de la biodiversité dans le monde.

« Il s'agit d'un geste symbolique posé par notre organisation afin de démontrer le sérieux de notre démarche pour assurer une qualité de vie adéquate aux générations futures. Nous allons également déposer cette année notre toute première politique verte qui mettra en place une série de mesures écoresponsables visant à encadrer nos comportements, nos actions et nos événements », explique la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Maintenir un lien intergénérationnel fort

Cette initiative environnementale cadre parfaitement avec la vision intergénérationnelle que le Réseau FADOQ prône depuis toujours.

« Quand notre organisation défend un dossier social, elle le fait non seulement pour les aînés d'aujourd'hui, mais également ceux de demain. Nous insistons sur l'importance de maintenir un lien fort entre les générations, et cette corrélation doit notamment s'établir par une action concertée en matière de protection de l'environnement », soutient Mme Tassé-Goodman.

Réalisés en collaboration avec EDEN Canada et la Ferme Guyon, les travaux de plantation d'arbres seront rendus possibles grâce à l'implication des deux grands partenaires et commanditaires principaux du 50e anniversaire du Réseau FADOQ, Intact Assurance et SSQ Assurance.

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Guillaume Rivest, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, Cellulaire : 514-893-1887, 514-252-3017 poste 3468, [email protected]

