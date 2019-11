Le Réseau FADOQ fait des gains pour l'accès aux soins de santé et les travailleurs d'expérience

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ souligne deux gains majeurs en lien avec ses revendications politiques réalisées auprès du gouvernement Legault : l'élargissement des actes médicaux effectués par les pharmaciens et la valorisation des travailleurs d'expérience.

D'abord, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé qu'elle déposera un amendement au projet de loi 31 pour assurer la couverture par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) des actes cliniques qui seront permis aux pharmaciens. Il s'agit là d'une demande formulée par le Réseau FADOQ lors de son passage en commission parlementaire en octobre dernier afin de commenter ce nouveau texte de loi.

« Notre organisation estime que cet amendement évitera que l'élargissement du champ d'actes professionnels des pharmaciens ne profite qu'aux mieux nantis de notre société. Comme nous l'avons souligné à la ministre McCann, il n'était pas concevable que le rehaussement de l'offre de soins de santé ne se fasse qu'au profit des individus ayant les moyens de débourser les frais associés aux honoraires des pharmaciens, explique la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman. Maintenant, il faut que le projet de loi 31 soit adopté rapidement et que cette couverture se concrétise. »

Rappelons que de l'avis du Réseau FADOQ, les actes suivants doivent être couverts par la RAMQ : la prescription et l'administration de vaccins et, en situation d'urgence, certains autres médicaments, de même que l'ajustement ou la prolongation des ordonnances de tous les prescripteurs.

Enfin une campagne de sensibilisation pour les travailleurs d'expérience

Dans son mémoire prébudgétaire présenté au gouvernement du Québec en mars dernier, le Réseau FADOQ insistait sur l'importance de mener une campagne de sensibilisation sur plusieurs niveaux afin d'encourager les changements de perception envers les travailleurs d'expérience.

La FADOQ se réjouit donc de l'écoute du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui vient de lancer une campagne pour inciter les travailleurs d'expérience à rester actifs sur le marché du travail.

« Cette initiative du ministre Boulet s'inscrit dans les revendications de la FADOQ pour une plus grande reconnaissance de l'apport des travailleurs d'expérience à notre société. C'est l'une des pierres d'assise pour combattre l'âgisme en entreprise, une triste réalité qui touche trop de personnes de 50 ans et plus », souligne Mme Tassé-Goodman.

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Guillaume Rivest, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, Cellulaire : 514 893-1887, 514 252-3017, poste 3468, guillaume.rivest@fadoq.ca; Philippe Poirier-Monette, Conseiller en droits collectifs, Réseau FADOQ, Cellulaire : 450 374-2526, 514 252-3017, poste 3440, philippe.poirier@fadoq.ca

Related Links

http://www.fadoq.ca/