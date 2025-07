SHANGHAI, le 31 juill. 2025 /CNW/ - la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) 2025, dont le thème était « Global Solidarity in the AI Era », s'est tenue à Shanghai du 26 au 28 juillet. En tant que partenaire stratégique de l'événement, China Southern Power Grid (CSG) a présenté une exposition sur le thème « Empowering Every kwh with AI » et a organisé un forum axé sur l'innovation alimentée par l'IA dans le secteur de l'électricité. CSG a également présenté une gamme d'applications alimentées par l'IA lors du salon China AI Industry Innovation Exhibition, mettant en lumière ses plus récentes initiatives visant à intégrer l'IA dans les systèmes énergétiques et à soutenir la croissance d'un écosystème industriel plus intelligent.

Au cours des dernières années, CSG a adopté certaines technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle, et a réalisé quelques percées technologiques. Celles-ci comprennent le renforcement de sa fondation technologique, le déploiement d'un large éventail de scénarios de démonstration et la contribution à la construction d'un écosystème d'IA au sein du secteur de l'électricité. Ces efforts ont joué un rôle important dans la construction du système d'énergie nouvelle et du nouveau système d'alimentation, ainsi que dans la transition de l'industrie vers des activités à faibles émissions de carbone et respectueuses de l'environnement.

À l'avenir, CSG continuera d'accorder la priorité aux objectifs stratégiques nationaux, y compris l'initiative « Digital China » et la transition énergétique dans son ensemble. L'entreprise prévoit d'approfondir ses recherches sur les technologies d'IA et d'étendre leur application à l'ensemble du secteur de l'énergie, tout en renforçant la collaboration dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie. Grâce à ces efforts, CSG vise à proposer des solutions et une expertise chinoises favorisant la transformation numérique et intelligente mondiale de l'industrie de l'énergie ainsi que l'atteinte des objectifs à long terme en matière de pic des émissions de carbone et de carboneutralité.

