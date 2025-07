Le Réseau des Pôles salue le nouveau PAGES et appelle à un déploiement concret pour les régions

MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Le Réseau des Pôles d'économie sociale du Québec accueille favorablement le nouveau Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) et salue la reconnaissance réitérée du rôle stratégique des Pôles dans l'écosystème québécois. Tout en soulignant les avancées positives, le Réseau demeure attentif aux suites concrètes pour les régions et aux moyens qui seront déployés sur le terrain.

Des orientations pertinentes, un déploiement à préciser dans les régions

Plusieurs des grandes orientations du PAGES font écho aux priorités locales exprimées notamment lors du Sommet de l'économie sociale de mai dernier: le soutien à l'écosystème d'accompagnement, l'amélioration de l'environnement d'affaires des entreprises collectives et le maintien de programmes financiers dédiés figurent parmi les éléments soulignés par le Réseau.

Le Réseau des Pôles salue également la volonté du gouvernement de renforcer la cohérence de ses interventions et d'intégrer davantage l'économie sociale dans ses stratégies de développement, notamment par une collaboration accrue entre ministères, organismes publics et milieux municipaux. Une compréhension fine de l'économie sociale, combinée à un fort ancrage territorial, est essentielle pour soutenir les projets collectifs et contribuer à la vitalité des régions.

« Les Pôles d'économie sociale sont présents dans tous les territoires du Québec. Leur force réside dans leur capacité à agir directement avec les entreprises collectives, les municipalités et les partenaires régionaux pour répondre à des enjeux concrets. Ils sont prêts à collaborer étroitement avec le gouvernement et l'écosystème pour maximiser les retombées du PAGES dans chaque région », affirme Stéphanie Larocque, coordonnatrice du Réseau des Pôles d'économie sociale.

Pour que le PAGES atteigne ses objectifs, les actions et les ressources doivent prioritairement être dirigées vers les régions, là où les projets prennent vie et où l'économie sociale génère des impacts durables. Si les Pôles soulignent l'importance de leur participation au processus de consultation ayant mené à ce renouvellement, ils émettent néanmoins certaines réserves quant aux restructurations envisagées et au niveau d'investissement prévu à l'échelle régionale et locale. Dans un contexte où les besoins des milieux et des entrepreneurs sont croissants à tous les stades de développement, ces éléments soulèvent des inquiétudes quant à la capacité des Pôles à répondre pleinement à la demande.

« Nous travaillons activement à faire reconnaître l'importance de notre rôle unique de catalyseur régional. Les Pôles sont les acteurs locaux qui sont les mieux placés pour accompagner les projets collectifs, appuyer l'innovation sociale et contribuer à la résilience économique et sociale des territoires », souligne Malka Roy, représentante des Pôles d'économie sociale sur la Table des partenaires.

Avec près de 54 milliards de dollars en volume d'affaires et 248 000 emplois, les entreprises collectives sont de véritables piliers économiques, présents dans tous les secteurs d'activité et sur l'ensemble du Québec. Leur développement s'appuie sur un soutien structuré en région, où les Pôles jouent un rôle actif pour les outiller et répondre à leurs besoins, en complémentarité avec les autres acteurs de l'écosystème.

À propos du Réseau des Pôles d'économie sociale

Le Réseau des Pôles d'économie sociale du Québec réunit et mobilise l'ensemble des Pôles autour d'une vision et d'actions communes. Il encourage le partage de pratiques, d'outils, de connaissances et de ressources. Riche de sa diversité, le Réseau renforce et fait rayonner les Pôles tout en respectant leur autonomie et leur unicité. Il amplifie leurs actions et soutient activement le développement de l'économie sociale dans toutes les régions du Québec.

