Le réseau des cliniques Lobe et le Palais Montcalm s'unissent pour sensibiliser le public à la santé auditive à travers la musique

QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le réseau des cliniques Lobe annonce avec fierté un partenariat d'envergure avec le Palais Montcalm -- Maison de la musique, lieu emblématique de la ville de Québec reconnu pour son acoustique d'exception et la richesse de sa programmation. Cette collaboration vise à rapprocher la santé auditive et le milieu culturel en mettant en valeur le rôle essentiel de l'audition dans l'expérience musicale.

Une rencontre naturelle entre la culture et l'écoute

Dévoilé à l'occasion du lancement de la programmation été-automne 2026 du Palais Montcalm, ce partenariat prend forme dans un moment riche de sens, à l'aube de Mai, Mois de la parole et de l'audition. Un contexte particulièrement porteur pour mettre en lumière une réalité essentielle : pour apprécier toute la richesse de la musique et des sons qui la composent, il faut pouvoir bien entendre.

« Ce partenariat, c'est la rencontre de deux univers qui se rejoignent de façon remarquable : une institution culturelle et musicale emblématique de la ville de Québec, profondément ancrée dans le cœur des gens d'ici, et des professionnels de la santé auditive passionnés qui font une différence concrète dans la vie de milliers de Québécois en leur permettant de profiter pleinement de leur environnement sonore », souligne Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe.

Sensibiliser autrement, à travers une expérience sonore de qualité

Dans le cadre de cette collaboration, des affichages installés au Palais Montcalm contribueront à sensibiliser le public à l'importance d'une bonne audition, dans un espace où l'écoute prend tout son sens, où chaque note peut émouvoir et marquer durablement, et où bien entendre permet de s'émerveiller devant toutes les nuances de la musique.

« Au Palais Montcalm, la qualité acoustique est au cœur de l'expérience. Cette collaboration nous permet de mettre encore davantage en valeur l'importance de l'audition dans la façon dont la musique est vécue et ressentie », mentionne Sylvie Roberge, directrice générale du Palais Montcalm -- Maison de la musique.

Différentes initiatives seront également déployées afin d'enrichir l'offre proposée, notamment :

La présentation de La série Lobe dans la prestigieuse salle Raoul-Jobin, ainsi que d'une toute nouvelle série, Les matins musicaux par Lobe , dans l'ambiance intime de la salle D'Youville.

dans la prestigieuse salle Raoul-Jobin, ainsi que d'une toute nouvelle série, , dans l'ambiance intime de la salle D'Youville. La création de capsules vidéo et d'articles sur la santé auditive, l'acoustique des salles et les artistes.

La diffusion des Ateliers Lobe , animés par Marie-Josée Taillefer, ambassadrice des cliniques Lobe et de la santé auditive, en compagnie d'artistes invités.

, animés par Marie-Josée Taillefer, ambassadrice des cliniques Lobe et de la santé auditive, en compagnie d'artistes invités. L'installation d'une borne informative et interactive sur la santé auditive.

À propos de Lobe

Fondé en 2002, Lobe est un réseau de 60 cliniques en santé auditive réparties à travers la province. Grâce à un concept multidisciplinaire unique et à une approche humaine et novatrice, Lobe facilite l'accès aux soins auditifs afin de permettre à tous les Québécois de bien entendre et mieux comprendre, de préserver les liens précieux qui les unissent aux autres et de continuer à profiter des sons qui enrichissent leur quotidien. Ce partenariat avec le Palais Montcalm -- Maison de la musique s'inscrit dans une conviction profonde : chaque note mérite d'être entendue.

SOURCE Le réseau des cliniques Lobe

Pour tout renseignement : Le réseau des cliniques Lobe, Jennifer Morency, Directrice principale marketing et communication, [email protected], 418 877-7222