Le Réseau de transport de Longueuil en mode écoute - Consultations virtuelles sur la vision du nouveau réseau d'autobus dans l'agglomération de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) invite la population de l'agglomération de Longueuil à se prononcer sur la vision du nouveau réseau d'autobus. Deux séances virtuelles de consultation publique se tiendront les 8 et 9 septembre prochains. La consultation sur une plateforme en ligne se poursuivra également jusqu'au 30 septembre.

Dans le cadre de la révision du réseau, le RTL a tenu neuf séances de consultation publique et a récolté les commentaires de la population grâce à un sondage en ligne pour connaître les besoins et priorités des usagers. Cette étape a permis à près de 1700 personnes de faire entendre leur voix.

Les informations tirées de cette consultation publique lui ont permis d'élaborer un nouveau réseau par et pour les citoyens. Cette proposition est fondée sur quatre axes d'intervention prioritaires, desquels découlent des solutions proposées par les clients :

une intégration réussie au REM ;

une plus grande flexibilité quant aux heures de déplacement ;

une desserte bonifiée des pôles d'activités et des nouveaux quartiers de l'agglomération ;

des liens plus faciles entre les villes de l'agglomération, soit Boucherville , Brossard , Longueuil , Saint-Bruno -de-Montarville et Saint-Lambert .

« Véritable passage du dialogue à l'action, les présentes consultations visent à valider que le réseau proposé réponde aux préoccupations et aux priorités de la clientèle du RTL. Il s'agit d'une occasion rêvée pour les citoyens de se faire entendre et de proposer leurs idées d'amélioration », a indiqué Jonathan Tabarah, président du conseil d'administration du RTL.

À la suite de cette étape de consultation, le RTL peaufinera les scénarios présentés et dévoilera le nouveau réseau aux citoyens de l'agglomération. Les améliorations seront implantées graduellement avec l'objectif d'offrir un service efficace et flexible, en gardant en tête que la priorité pour 2022 sera d'assurer une intégration réussie du REM sur la Rive-Sud.

Pour participer à la consultation

Événement Date Inscription





Séance virtuelle de consultation Mercredi 8 septembre 2021 18 h 30 à 20 h consultationrtl.ca 450 463-0131 Séance virtuelle de consultation Jeudi 9 septembre 2021 19 h 30 à 21 h consultationrtl.ca 450 463-0131 Plateforme de consultation Web Jusqu'au 30 septembre 2021 consultationrtl.ca N.B. Les personnes présentant des limitations peuvent téléphoner au 450 463-0131 pour participer à la consultation par téléphone.

À propos du Réseau de transport de Longueuil

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire des cinq villes de l'agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec, le RTL comprend un réseau de 793 kilomètres. Avec près de 1200 employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la région. Le RTL apparaît pour une deuxième année consécutive en 2020 au palmarès des meilleurs employeurs du magazine Forbes. Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement.

