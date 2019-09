Le Réseau de transport de Longueuil à l'écoute des citoyens - Quatre consultations publiques pour mieux comprendre les besoins de mobilité sur le territoire de l'agglomération

LONGUEUIL, QC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) poursuit sa série de consultations publiques dans différentes villes de l'agglomération de Longueuil en prévision de la révision de son réseau de transport en commun. Les résidents de l'agglomération auront alors l'occasion, au cours des mois d'octobre et novembre, d'exprimer leurs besoins et leurs attentes en matière de mobilité à travers des ateliers interactifs et dynamiques, en plus d'en apprendre davantage sur les objectifs poursuivis par le RTL.

Le RTL est déjà en mode écoute depuis l'automne 2018 en ayant commencé sa tournée à Saint-Bruno-de-Montarville. Cette dernière s'est poursuivie à Brossard au printemps 2019. Des changements importants en matière de mobilité sont à prévoir dans les prochaines années, notamment avec l'arrivée du Réseau express métropolitain (REM) et les travaux au pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine. La consultation publique des trois autres villes de l'agglomération (Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert) est donc essentielle pour bien comprendre les besoins de mobilité des citoyens pour procéder à une révision optimale du réseau actuel. Au terme de cette tournée de consultations, le RTL aura consulté l'ensemble du territoire.

« C'est pour mieux connaître le point de vue et les besoins en déplacement de l'ensemble de nos usagers que cette démarche de consultation a été lancée, en collaboration avec les Villes du territoire. En misant sur l'écoute et la transparence, nous sommes en mesure de mieux comprendre les attentes en vue de réviser notre réseau », souligne le président du conseil d'administration du RTL, Pierre Brodeur.

« L'objectif de cette série de consultations publiques est d'ouvrir le dialogue avec les citoyens pour nous assurer que les changements auxquels nous réfléchissons pour l'agglomération de Longueuil soient le plus près possible des besoins réels de la population. Nous désirons un nouveau réseau de transport collectif qui soit cohérent, efficace et moderne. L'information récoltée directement auprès des citoyens est très importante pour nous », précise le directeur général du RTL, Michel Veilleux.

Les citoyens qui ne pourront assister à ces séances de consultation publique pourront également donner leur opinion en ligne en se rendant au www.rtl-longueuil.qc.ca/consultationpublique.

À propos du RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire des cinq villes de l'agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec, le RTL comprend un réseau de 793 kilomètres. Avec quelques 1 200 employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la région. Le RTL est le dixième meilleur employeur au Canada en 2019 selon le magazine Forbes.

Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement.

