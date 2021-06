Logiciel permettant d'améliorer les temps d'attente des patients et de soutenir la gestion des affluences

HALIFAX, NS, le 17 juin 2021 /CNW/ - Le chef de file canadien de l'intégration de systèmes complets, MOBIA, a annoncé aujourd'hui que son logiciel SurgeCon a été choisi par le Réseau de santé Horizon (Horizon) afin de résoudre les difficultés inhérentes au flux des patients dans les services des urgences, d'améliorer les temps d'attente des patients et de gérer les fortes affluences. Le logiciel sera déployé dans sept sites au Nouveau-Brunswick. Le projet a été rendu possible grâce à Santé Canada et à Solutions innovatrices Canada, qui ont déterminé que SurgeCon était un outil puissant pour améliorer les services des urgences grâce à leur fonds pour l'innovation en lien avec la COVID-19.

SurgeCon permettra à Horizon d'automatiser les flux de travail et de mettre en œuvre des mesures proactives dans les services des urgences afin d'améliorer les résultats pour les patients et de mieux soutenir le personnel de première ligne. Grâce à des algorithmes de protocole des affluences en temps réel, SurgeCon informera instantanément les cliniciens et les administrateurs de soins de santé des mesures précises à prendre en fonction de l'évolution de la situation, ce qui contribuera à faire circuler les patients dans le service des urgences, à réduire la durée totale du séjour, à réduire les fortes affluences et à s'assurer que les ressources appropriées sont déployées. Le logiciel vise à accroître la transparence et la collaboration entre les services de l'hôpital.

SurgeCon, conceptualisé par un urgentologue et un infirmier du Carbonear General Hospital, a démontré sa capacité à réduire efficacement les temps d'attente et à améliorer le flux des patients dans les services des urgences. Le logiciel est conçu, développé et exploité par MOBIA.

Le développement du logiciel SurgeCon est soutenu par nos partenaires en recherche collaborative de l'Eastern Health and Memorial University of Newfoundland qui mènent un essai clinique financé par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador et la Trinity Conception Placentia Health Foundation. Le Newfoundland and Labrador Center for Health Information (NLCHI) et l'IWK Health Center appuient également cette initiative.

Les résultats avérés de SurgeCon et son démarrage rapide ont conforté Horizon dans sa décision. « Nous sommes déterminés à offrir aux patients la meilleure expérience possible et à obtenir de bons résultats », a déclaré Jennifer Sheils, dirigeante principale de l'information (DPI), Réseau de santé Horizon. « SurgeCon nous permettra de transformer la façon dont nous gérons le flux et la capacité dans nos services des urgences, en améliorant le flux des patients, en réduisant les temps d'attente et en dotant le personnel des outils adéquats pour agir avant la survenue d'une forte affluence. Les premières indications montrent que le système est facile à mettre en œuvre et très convivial. »

« Nous sommes ravis que le Réseau de santé Horizon utilise SurgeCon dans le cadre de ses efforts de soins », a déclaré Nevin Pick, directeur de la transformation numérique chez MOBIA. « La technologie a le pouvoir d'aider les cliniciens et les administrateurs dans leur travail, et SurgeCon est un outil exceptionnellement puissant qui fournit des données en temps réel permettant de prendre des décisions en temps réel. À chacun de ses quarts de travail, le personnel des salles d'urgence se consacre plus qu'entièrement à ses tâches et est exceptionnellement affairé. C'est un honneur de pouvoir les aider à réduire une partie de leur charge de travail en rationalisant et en automatisant des parties de leur flux de travail et en leur fournissant l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées en matière de soins. »

À PROPOS DE MOBIA

MOBIA, chef de file canadien de l'intégration de systèmes complets et l'une des entreprises les mieux gérées au Canada, aide les entreprises à établir des liens et à réaliser leur plein potentiel grâce à la transformation numérique. Axée autour de cinq domaines clés (services à large bande et sans fil, solutions d'infrastructure hybride, services gérés, cybersécurité et services de transformation numérique), MOBIA s'associe aux clients pour opérationnaliser de nouvelles technologies et de nouveaux processus, favoriser la souplesse et l'efficacité opérationnelle et véritablement transformer leur façon de travailler. Pour en savoir plus, visitez le site MOBIA.i o.

À PROPOS D'HORIZON

Le Réseau de santé Horizon (Horizon) est la plus grande régie régionale de la santé au Nouveau-Brunswick et la deuxième plus grande régie régionale de la santé au Canada atlantique. L'organisme jouit d'une expertise dans divers secteurs de la santé et des services communautaires. Favorisant une culture axée sur la prestation de soins sûrs et de qualité aux patients, aux clients et à leur famille, Horizon exploite 12 hôpitaux et plus de 100 établissements, cliniques et bureaux à la grandeur du Nouveau-Brunswick. Horizon offre des services allant des soins de courte durée et des soins spécialisés jusqu'aux services de santé communautaires. Cet organisme de soins de santé repose sur un réseau solide de services de soins primaires offerts dans divers milieux communautaires de la province. Le réseau de soins primaires consiste en de nombreux établissements et services, y compris des centres de santé communautaires, des cliniques, des services de santé publique, des hôpitaux communautaires et des services de traitement des dépendances et de santé mentale. Grâce à une approche collaborative qui assure l'offre de services en français et en anglais, Horizon fournit des services de soins de santé durables, sûrs et de qualité aux résidents du Nouveau-Brunswick, du nord de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Horizon a été nommé l'un des 40 meilleurs hôpitaux de recherche au Canada en 2020 par Research Infosource Inc., une société de conseil et de recherche de premier plan au Canada.

