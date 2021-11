TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Le Réseau de santé coordonné, accessible, national (CAN) a tenu aujourd'hui sa deuxième assemblée générale annuelle (AGA) au cours de laquelle ont été annoncés cinq prix prestigieux récompensant les principaux organismes et entreprises de soins de santé du Canada dans les catégories suivantes : Réseau, Edge de l'année, Entreprise de l'année, Perturbateur et l'Approvisionnement national. L'AGA virtuelle était parrainée par Deloitte Canada.

« Aujourd'hui, nous avons rendu hommage aux meilleurs organismes et entreprises de soins de santé de notre réseau pour leurs réalisations dans la transformation des soins de santé au Canada », a déclaré le Dr Dante Morra, président et chef du Réseau de santé CAN. « Nous avons réuni plus de 200 leaders dans le domaine des soins de santé, de la technologie et des affaires pour discuter de l'avenir des soins de santé au Canada et de la façon dont notre réseau peut continuer à donner du pouvoir aux innovateurs canadiens ainsi qu'à tirer parti des entreprises nationales performantes pour assurer la prospérité du Canada. »

Le Réseau de santé CAN est un marché intégré financé par le gouvernement fédéral qui réduit les obstacles à l'approvisionnement afin que les entreprises de technologie de la santé puissent rapidement et facilement apporter leurs innovations au secteur des soins de santé. Il sert de plateforme aux entreprises pour fournir des solutions qui répondent aux besoins des Canadiens et de nos organismes de soins de santé.

Les prix constituent une excellente occasion de reconnaître ce qui peut être accompli lorsque l'on crée un environnement réceptif aux technologies canadiennes et ils rendent hommage aux réalisations importantes en matière d'innovation dans le secteur des soins de santé au cours de l'année écoulée, sans oublier que, cette année, ces accomplissements ont eu lieu dans le contexte d'une pandémie mondiale.

Les prix ont été décernés aux lauréats suivants :

Precision ADM et Soins communs au Manitoba ont reçu le prix « Réseau » du Réseau de santé CAN, la plus haute distinction, qui reconnaît l'Edge et l'entreprise qui ont tiré parti de l'ensemble du réseau et ont fait preuve d'une croissance et d'un succès considérables. En effet, ils ont lancé le premier respirateur N95 réutilisable de première qualité en Amérique du Nord (Precision AIR) et ont contribué à résoudre la pénurie d'EPI à l'échelle du Canada au pic de la pandémie.

CANImmunize a reçu le prix « Entreprise de l'année », qui récompense l'entreprise qui a obtenu des résultats exceptionnels tout au long de son projet de commercialisation du Réseau de santé CAN et au-delà. L'entreprise d'Ottawa a travaillé avec Bruyère, un opérateur de santé de la région de la capitale nationale, pour mettre au point une nouvelle technologie qui a transformé numériquement les cliniques de vaccination annuelle contre la grippe en vue du déploiement du vaccin COVID-19. Suite au succès du projet, la solution CANImmunize a été acquise par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour le déploiement du vaccin contre la COVID-19.

Bruyère a reçu le prix « Perturbateur de l'année » à titre d'Edge/société qui a continué à incarner la mission du Réseau de santé CAN, qui consiste à éliminer les obstacles et à permettre aux entreprises canadiennes d'introduire et de développer des solutions novatrices pour améliorer les soins aux patients et les fonctions opérationnelles. Bruyère est un leader d'opinion dans le domaine des soins de santé et travaille activement à remettre en question le statu quo dans ce secteur.

Le Sunnybrook Health Sciences Centre a reçu le prix « Edge de l'année » pour son engagement et sa participation soutenus aux initiatives de santé du Réseau de santé CAN à tous les niveaux de l'organisation. Sunnybrook a lancé de nombreuses solutions canadiennes, dont deux projets transformateurs avec Moleculight et Precision BioMonitoring. L'établissement de classe mondiale travaille maintenant avec MOLLI Surgical pour améliorer les chirurgies mammaires conservatrices.

Le prix « Approvisionnement national » a été décerné au Réseau de santé Horizon pour avoir pris l'initiative de diriger la toute première demande de proposition (DP) nationale en matière de soins de santé au Canada, et à CMaRS pour avoir atteint l'un des plus hauts niveaux de réussite en tant qu'entreprise grâce au modèle de Réseau de santé CAN, en adaptant sa solution aux besoins des opérateurs de santé. Horizon a mené le processus national d'appel d'offres grâce auquel la solution d'accréditation CMaRS a été achetée avec succès par de nombreux opérateurs de santé, dans plusieurs juridictions.

Pour plus de renseignements sur ces projets et d'autres projets de commercialisation du réseau Réseau de santé CAN, visitez le site : https://canhealthnetwork.ca/fr/commercialization-projects/.

L'assemblée générale annuelle a réuni un nombre impressionnant d'experts de l'industrie et de personnes influentes dans le domaine des soins de santé, notamment l'ancien gouverneur général, David Johnston, et la capitaine d'Équipe Canada, Christine Sinclair, qui a remporté la médaille d'or. Cette conférence virtuelle de trois heures a marqué la deuxième année d'existence du Réseau de santé CAN, qui encourage l'innovation et aide les entreprises canadiennes à atteindre leur plein potentiel en permettant aux organismes de soins de santé de travailler directement avec les entreprises sur des problèmes et des défis réels, facilitant ainsi la mise en place de solutions transformatrices.

À PROPOS DU RÉSEAU DE SANTÉ CAN

Le Réseau de santé CAN est une première approche canadienne en matière d'adoption de la technologie. Il aide à éliminer les obstacles pour accroître le système de soins de santé et fournir aux entreprises un environnement leur permettant de s'étendre à leur plein potentiel. Actuellement présent en Ontario, dans l'Ouest et dans les provinces de l'Atlantique, le Réseau de santé CAN prévoit étendre ses activités au Québec et dans le Nord. Le réseau a reçu 3,5 millions de dollars en 2019 et 3,25 millions de dollars en 2021 de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), 3,5 millions de dollars de PrairiesCan et de PacifiCan et, plus récemment, 2,2 millions de dollars de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique pour bâtir une plateforme nationale qui exploite le pouvoir d'achat des organismes de soins de santé. Pour en savoir plus sur le Réseau de santé CAN, visitez www.canhealthnetwork.ca/fr.

SOURCE CAN Health Network

Renseignements: Cecely Roy, Conseillère principale en communication (bilingue), Réseau de santé CAN, 437-881-854, [email protected]

Liens connexes

http://www.canhealthnetwork.ca/