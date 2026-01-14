LE RÉSEAU DE CENTRES DE DIVERTISSEMENT DOOLY'S ACQUIS PAR DEUX ENTREPRENEURS DE LA RÉGION DE QUÉBEC

Une relève québécoise pour assurer la continuité et le développement du réseau

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Les entrepreneurs Mathieu Castilloux et Jonathan Delarosbil sont heureux d'annoncer qu'ils font l'acquisition de la franchise maîtresse de la chaîne des centres de divertissement Dooly's au Québec, ainsi que de cinq établissements de Québec de la chaîne. Actifs depuis plusieurs années dans la restauration et l'exploitation d'établissements licenciés dans la région de la Capitale-Nationale, les nouveaux propriétaires entendent poursuivre la croissance et la vitalité du réseau.

La transaction marque un nouveau chapitre pour Dooly's Québec, exploité depuis le début des années 2000 par l'homme d'affaires André Blais, détenteur de la franchise maîtresse pour l'ensemble du Québec et pour la ville d'Ottawa, en Ontario. M. Blais demeure impliqué auprès de l'équipe de la nouvelle direction pour assurer une transition harmonieuse.

Une condition essentielle a été convenue dans le cadre de la transaction : l'équipe du siège social demeure en place dans les bureaux de Québec. Cette décision vise à garantir la stabilité et la qualité des opérations, en plus de maintenir un service de proximité auprès des franchisés.

« Je suis fier de voir le réseau poursuivre ses activités sous la direction d'entrepreneurs québécois. Mon parcours avec Dooly's a été marqué par de nombreuses années de collaboration, et je remercie sincèrement notre clientèle et nos franchisés pour la confiance qu'ils nous ont accordée au fil du temps », souligne André Blais.

Pour leur part, les nouveaux propriétaires comptent consolider les activités existantes et explorer des opportunités de croissance, notamment dans l'ouest du Québec.

À propos de Dooly's

Fondé au Canada en 1993, Dooly's est un réseau de centres de divertissement combinant restauration, service de bar et activités récréatives, dont le billard, le golf virtuel et les jeux de hasard. Dooly's compte actuellement 22 établissements franchisés au Québec et 33 ailleurs au Canada, principalement dans les provinces maritimes.

