Le Réseau Avant de Craquer félicite le ministre Lionel Carmant

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau Avant de Craquer, qui vient en aide aux proches d'une personne vivant avec un trouble mental, tient à féliciter le ministre responsable des Services Sociaux, monsieur Lionel Carmant, pour le renouvellement de ses fonctions. En réitérant sa confiance au ministre Carmant, le premier ministre envoie le signal que son gouvernement continuera de déployer des efforts en santé mentale au Québec.

Depuis plusieurs années, le Réseau Avant de Craquer, qui regroupe 49 associations, propose au gouvernement du Québec des mesures concrètes afin de mieux soutenir les familles et l'entourage de personnes ayant un trouble mental. Le Réseau Avant de Craquer demande au gouvernement de faire de la santé mentale une priorité nationale et de continuer de poser des gestes significatifs pour aider les familles et les proches touchés. Au cours des dernières années, le ministre Carmant a reconnu l'importance des familles et des proches dans le rétablissement d'une personne vivant avec un trouble mental, mais encore beaucoup de travail reste à faire pour mieux les soutenir.

Dans le contexte actuel, le gouvernement du Québec doit continuer d'investir en santé mentale, notamment auprès des jeunes proches aidants. Rappelons que le Réseau Avant de Craquer a été mandaté par le ministre pour la mise en œuvre du projet Aider sans filtre, pour les jeunes, avec les jeunes. Cette initiative vise à créer des conditions favorables au mieux-être des jeunes touchés par les troubles mentaux, notamment les jeunes proches aidants âgés de 12 à 29 ans.

« Nous sommes très enthousiastes et très heureux de poursuivre notre travail avec le ministre Carmant. Nous voulons échanger avec le ministre sur sa vision en santé mentale pour les quatre prochaines années et sur la poursuite de notre collaboration dans le cadre du Plan d'action interministériel en santé mentale. Nous tenons aussi à souligner la nomination de madame Sonia Bélanger à titre de ministre déléguée à la Santé et aux Aînés. Le Réseau Avant de Craquer continuera d'être un partenaire de premier plan du gouvernement dans ses initiatives en santé mentale. Nos associations-membres, réparties dans toutes les régions du Québec, ont comme mission de soutenir les proches et de les aider, sans qu'ils s'oublient, à accompagner la personne vivant avec un trouble mental. Le ministre Carmant peut compter sur notre entière collaboration pour poursuivre les efforts déployés en santé mentale au Québec », a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général du Réseau Avant de Craquer.

Actif depuis 37 ans, le Réseau Avant de Craquer regroupe 49 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement une gamme de services : soutien psychosocial, informations, formations, groupes d'entraide et mesures de répit. Fort de son expertise unique au Québec, le Réseau Avant de Craquer demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20 000 proches annuellement.

